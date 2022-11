Yannick Noah : Son fils Joalukas partage d'incroyables moments de leurs vacances de rêve à "Jamrock"

S'il y en a un qui sait profiter de la vie, c'est bien Yannick Noah ! Obligé de se restreindre à une hygiène de vie irréprochable durant sa carrière de tennisman, les choses ont bien changé depuis et l'homme de 62 ans est devenu un fêtard invétéré. Dernier vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem chez les hommes, il a complètement changé de carrière après sa carrière, devenant un chanteur à succès auteur de nombreux tubes. À côté de sa vie professionnelle très bien remplie, il est également père de 5 grands enfants de trois femmes différentes.

Installés aux quatre coins de la planète, ces derniers n'ont pas souvent l'occasion de se voir et pour se retrouver, ils organisent régulièrement des vacances ensemble. Cet été, ils ont pu passer des moments privilégiés lors du superbe mariage de Joakim avec le top modèle Lais Ribeiro, qui s'est tenu au Brésil en plein été. Quelques mois avant ce bel évènement, le clan Noah s'était réuni pour de belles vacances tous ensemble en Jamaïque. La famille avait choisi un endroit paradisiaque puisqu'ils étaient dans la petite ville d'Oracabessa, réputée pour avoir été le lieu de résidence d'un certain Ian Fleming, l''écrivain anglais, auteur de la saga James Bond.

"Souvenirs de Jamrock" pour Joalukas et les siens

Des instants magiques pour Eleejah, Jenaye, Yelena et consorts, qui ont pu se retrouver après plusieurs mois sans se voir. Des vacances qui ont durablement marqué Joalukas, le cadet de la famille, puisqu'il vient tout juste de partager de nouvelles images de cette parenthèse enchantée. Sur son compte Instagram, le fils d'Isabelle Camus a publié une vidéo regroupant plusieurs souvenirs de la Jamaïque. "Des souvenirs de Jamrock", écrit-il en utilisant le surnom donné à l'île dans le monde anglophone. Une publication qui a rappelé de bons moments à ses proches, son père lui écrivant "So cooooool !!!", en commentaire quand son grand frère y est allé d'un "Yes I".