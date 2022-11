Yannick Noah : Son fils Joalukas a du mal à garder les pieds sur terre, son célèbre grand-père raconte

Joalukas Noah commence déjà à se faire un prénom. Le plus jeune fils de Yannick Noah est celui qui fait le plus parler en raison de sa présence sur les réseaux sociaux. À 18 ans, le fruit des amours de l'ancien tennisman et d'Isabelle Camus partage avec ses 10 000 abonnés son quotidien, marqué par de nombreuses folles soirées parisiennes, en compagnie la plupart du temps d'autres fille et fils de. De quoi rapidement perdre la tête à en croire son célèbre grand-père, Jean-Claude Camus. Dans l'émission Chez Jordan, de Télé-Loisirs, l'illustre producteur s'est confié sur le sujet, révélant qu'il avait du mal à gérer le poids de son célèbre patronyme.

"C'est compliqué pour Jo parce qu'il a une mère qui a eu ce gros succès, son père qu'on arrête partout dans la rue, y compris à l'étranger. (...) Et puis moi évidemment, c'est un peu compliqué pour qu'il reste les pieds sur terre", a ainsi fait savoir Jean-Claude Camus à propos de Joalukas Noah. Toujours selon lui, il a été compliqué pour le plus jeune fils de Yannick Noah de gérer la folle vie de ses parents, ayant été tout de même coupé du monde pendant une grande partie de son enfance. "En plus, il est parti avec ses parents pratiquement quatre ans en bateau pour faire le tour du monde. Ça l'a coupé de tout. Pour lui, c'est un peu compliqué à gérer quand même", a-t-il avoué. Cela n'a néanmoins pas empêché Jean-Claude Camus de tisser une relation forte avec son petit-fils. "On garde des liens très étroits. (...) Il m'a donné un beau petit-fils", a admis le producteur.

Un jeune entrepreneur à la vie nocturne bien remplie

Joalukas Noah est le dernier d'une fratrie de cinq enfants, issus de trois mères différentes. D'un premier mariage entre Yannick Noah et Cécilia Rodhe est d'abord né Joakim Noah en 1985 puis Yéléna Noah en 1987. Séparé de leur mère, Yannick Noah s'est plus tard remarié en 1995 avec Heather Stewart-Whyte, avec laquelle il a eu deux filles, Eleejah (née en 1996) et Jenaye (née en 1997). Puis, il a refait sa vie avec Isabelle Camus jusqu'à la rupture à l'été 2020, et le couple a eu un fils, Joalukas en 2004. En plus de sa vie nocturne bien remplie, le jeune homme de 18 ans est aussi un entrepreneur confirmé puisqu'il a créé sa propre ligne de vêtements de sport.