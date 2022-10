Yannick Noah : Son fils Joalukas en Power Rangers en plein Paris, pour faire la fête avec un autre célèbre "fils de"

En effet ce soir-là, le fils aîné de Guy Forget célébrait son 32e anniversaire. Dans une vidéo partagée par Joalukas Noah, on découvre Mathieu Forget danser sur la scène d'un établissement parisien, acclamé par tous ses invités. "Happy Birthday Bro" lui souhaite le fils de Yannick Noah. "Depuis que je suis tout petit, j'aime faire le show, confiait le danseur, acteur, acrobate et chorégraphe auprès du magazine Courts, Personnellement, c'est lorsque je suis avec du public, en train de danser ou de faire un show, que je me sens le mieux sur Terre. On reçoit une énergie incroyable de la part du public."

Adepte des soirées endiablées à Paris, Joalukas est souvent repéré dans les clubs les plus selects de la capitale, notamment au Castel où il a récemment été aperçu avec Marylou Leconte, fille cadette d'Henri Leconte. Créateur de sa propre ligne de vêtements de sport, le jeune homme a officialisé son couple avec Lola au cours de l'été dernier. Une histoire peut-être déjà terminée puisque le cliché qui officialisait leur amour a depuis été supprimé du compte de la jeune femme.

Pour rappel, Joalukas a 4 demi-frères et soeurs. En effet, Yannick Noah est le papa de Joakim Noah en 1985 puis Yéléna Noah en 1987 (fruit de son premier mariage avec Cécilia Rodhe) et de deux filles : Eleejah (née en 1996) et Jenaye (née en 1997) fruits de son amour avec Heather Stewart-Whyte.