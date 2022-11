Diaporama : Yannick Noah : Son fils Joalukas a du mal à garder les pieds sur terre, son célèbre grand-père raconte

1 / 16 Yannick Noah : Son fils Joalukas a du mal à garder les pieds sur terre, son célèbre grand-père raconte

2 / 16 Yannick Noah et ses enfants passent la soirée à l'Hôtel de Crillon. © Instagram, Yannick Noah

3 / 16 Exclusif - Jean-Claude Camus et Joalukas Noah (fils de Y.Noah et I.Camus) - People lors de la présentation de la collection capsule de la maison Lanvin "Poetry in Motion", une nouvelle ligne jeune "surfer" , à la boutique Lanvin à Paris © Veeren / Bestimage © BestImage, © Veeren / Bestimage

4 / 16 Exclusif - Jean-Claude Camus, le grand-père de Joalukas, Isabelle Camus, sa mère lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, © Cyril Moreau / Bestimage

5 / 16 Yannick Noah et son fils Joalukas, Jean-Claude Blanc, Nicolas Sarkozy - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris le 19 septembre 2021. © BestImage

6 / 16 Jenaye, Eleejah, Joalukas Noah, son père Yannick Noah lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

7 / 16 Yannick Noah et son fils Joalukas - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris le 19 septembre 2021. © BestImage

8 / 16 Jenaye, Eleejah, Joalukas Noah, son père Yannick Noah lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

9 / 16 Exclusif - Joalukas Noah avec Kiara Amato lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

10 / 16 Exclusif - Tristan Garnier Labadie, guest, Joalukas Noah (fils de Y.Noah et I.Camus) et Kiara Amato - People lors de la présentation de la collection capsule de la maison Lanvin "Poetry in Motion", une nouvelle ligne jeune "surfer" , à la boutique Lanvin à Paris. Le 8 décembre 2021 © Veeren / Bestimage © BestImage, © Veeren / Bestimage

11 / 16 Exclusif - Prix spécial - No web - Jean-Claude Camus, Eleejah Noah (soeur de Joalukas), Tomathy Stewart-Whyte (le frère de Eleejah et Jenaye), Yannick Noah, Joalukas Noah, Isabelle Camus, Eleejah lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, © Cyril Moreau / Bestimage

12 / 16 Exclusif - Prix spécial - No web - Isabelle Camus et son père Jean-Claude Camus lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, © Cyril Moreau / Bestimage

13 / 16 Exclusif - Prix spécial - No web - Jean-Claude Camus (boit à la bouteille), Yannick Noah et sa fille Jenaye lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, © Cyril Moreau / Bestimage

14 / 16 Exclusif - Prix spécial - No web - Joalukas Noah avec son grand-père Jean-Claude Camus lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, © Cyril Moreau / Bestimage

15 / 16 Jean Claude Camus et Joalukas Noah - Les célébrités assistent au match de tennis de double Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert opposés aux joueurs Croates Mate Pavic et Ivan Dodig lors de la Finale du double de la Coupe Davis France contre Croatie © Alain Rolland / Imagebuzz / Bestimage © BestImage, © Alain Rolland / Imagebuzz / Bestimage