Yannick Noah : Sa fille Eleejah topless, en communion avec la nature

Certains chanceux prolongent l'été en partant un peu plus tard que les autres et visiblement, Eleejah Noah est de ceux-là. La fille de la légende du tennis Yannick Noah a bien profité des vacances d'été, elle qui a notamment pu partir avec l'ensemble de ses frères et soeurs pour un séjour de rêve en Jamaïque. Un moment en famille dans un lieu paradisiaque et qui a rapidement été suivi par l'évènement le plus important de l'année pour le clan Noah. En juillet, Joakim Noah a épousé celle qui partage sa vie depuis plusieurs années maintenant, Lais Ribeiro. Les deux tourtereaux avaient choisi un endroit très symbolique puisque c'est au Brésil, là où est née la sublime mannequin qu'ils se sont dits "oui", entourés de leurs amis et de leurs proches.

Un été particulièrement réussi donc pour Eleejah, qui n'a pas hésité à partager sur Instagram des moments privilégiés de ce mariage tant attendu. Installée à Paris, la jolie brune de 26 ans s'entend à merveille avec sa petite soeur, Jenaye, qui habite à New York depuis quelque temps et poursuit là-bas une carrière de mannequin. Si elle se fait plutôt discrète sur sa vie privée, la jeune femme a suivi des cours d'art dramatique aux États-Unis, au Neighborhood Playhouse de New York et elle désire faire une carrière d'actrice. En attendant que ses rêves se réalisent, elle profite de la vie, à l'image de son frère Joalukas, qui n'a pas lésiné sur les vacances cet été.

Un séjour en pleine nature qui réjouit son père

Il y a quelques jours, la fille Yannick Noah s'est rendue dans un lieu paradisiaque et particulièrement sauvage, ce qui lui a permis de se baigner en enlevant le haut, comme elle le montre sur sa première photo. Si elle ne précise pas la localisation, il s'agit d'une région très verdoyante et montagneuse avec de superbes paysages. "J'ai été à Narnia", écrit-elle en référence à la série de films fantastiques. Elle ajoute ensuite "Crazy Town, Butterfly", qui peut être une référence au clip de la chanson Butterfly de Crazy Town dans lequel le groupe se retrouve dans un endroit dont le décor est assez similaire. Ravi pour sa fille et émerveillé, son papa chanteur a commenté d'un "Magie", suivi de nombreux points d'exclamation.