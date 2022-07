Yannick et Joalukas Noah : Complicité père et fils au Cameroun pour des vacances de rêve

Bien que vivant au Cameroun toute l'année, Yannick Noah s'accorde malgré tout quelques vacances, notamment en famille ! Et c'est avec son deuxième fils Joalukas - qui a fêté ses 18 ans en juin dernier - que l'ex-tennisman de 62 ans passe du bon temps. En vacances à Kribi au Cameroun, le père et le fils (issu de la relation entre Yannick Noah et Isabelle Camus, fille de l'ex-producteur de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus) s'affichent très complices sur Instagram où le jeune homme de 18 ans a partagé quelques photos de son voyage. On l'aperçoit notamment torse nu sous des rochers avec son père et des amis avec lesquels il partage une partie de golf et des tournois de football.