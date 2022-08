Joakim Noah marié : sa femme Lais Ribeiro a été en couple avec un autre basketteur !

C'est l'un des mariages de l'année et les quelques chanceux qui ont eu le privilège d'y assister doivent encore avoir des étoiles plein les yeux ! Il y a quelques semaines, Joakim Noah et sa fiancée Lais Ribeiro ont organisé une cérémonie de mariage sur plusieurs jours dans un endroit paradisiaque situé au Brésil. Un magnifique moment pour l'ancienne star du basket qui a pu inviter toute sa famille, à commencer par son père Yannick, pour cette semaine de festivités pendant laquelle tout le monde s'est bien amusé.

Une belle histoire d'amour qui a commencé il y a près de quatre ans entre Joakim et Lais, qui ont officialisé leur relation à l'automne 2018. Un couple très populaire à l'époque puisque le sportif de 37 ans est une véritable star de la NBA et son amoureuse l'un des mannequins les plus réputés au monde, défilant pour les marques les plus prestigieuses, à commencer par Victoria's Secret. Mais avant cette belle idylle, la Brésilienne de 31 ans a connu d'autres histoires importantes dans sa vie. Devenue maman à seulement 18 ans d'un petit garçon atteint d'autisme, elle a longtemps fréquenté un autre joueur de basket bien connu.

Lais amoureuse d'un basketteur presque aussi grand que Joakim

En effet, à partir de 2014, Lais Ribeiro a été en couple avec Jared Hoffman, un basketteur américain qui a effectué la majeure partie de sa carrière entre l'Europe et le Moyen-Orient. Lui aussi très grand (il mesure 2,08 m !), le beau gosse qui a aujourd'hui 39 ans a été en couple pendant au moins trois ans avec la sublime brésilienne. Ensemble, ils ont assisté à de nombreux évènements mondains un peu partout sur la planète (photos à retrouver dans le diaporama). En mai 2017, ils ont notamment été aperçus ensemble sur une plage à Miami, mais leur histoire n'a pas duré puisqu'environ un an plus tard, elle a officialisé sa relation avec Joakim Noah.

Désormais mariée et heureuse avec Joakim Noah, Lais Ribeiro semble avoir un vrai penchant pour les anciens sportifs et surtout les basketteurs de grande taille. Une chance pour le fils de Yannick Noah !