Diaporama : Joakim Noah marié : sa femme Lais Ribeiro a été en couple avec un autre basketteur !

1 / 13 Joakim Noah marié : sa femme Lais Ribeiro a été en couple avec un autre basketteur !

2 / 13 Exclusif - Joakim Noah, Lais Ribeiro - Joakim Noah et Lais Ribeiro se sont mariés devant leurs amis et leur famille sur la plage de Trancoso au Brésil.

3 / 13 Lais Ribeiro et son compagnon Jared Homan à l'After Party du défilé de mode Victoria Secret à Shanghai en Chine, le 20 novembre 2017

4 / 13 Jared Homan et Lais Ribeiro au gala de printemps 2017 du New York City Ballet au David H. Koch Theater. New York, le 4 mai 2017.

5 / 13 Exclusif - La mannequin Lais Ribeiro et son compagnon Jared Homan se baladent dans le quartier de Tribeca à New York le 27 février 2018.

6 / 13 Exclusif - Le mannequin Victoria's Secret Lais Ribeiro et son compagnon le joueur de basketball Jared Homan se promènent dans les rues de New York City, New York, Etats-Unis, le 11 avril 2017.

8 / 13 Joakim Noah et sa compagne Lais Ribeiro - Arrivées au défilé Elie Saab Automne/Hiver 2022/2023 lors de la Fashion Week de Paris au Plais de Tokyo à Paris, France, le 5 mars 2022. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage





9 / 13 Lais Ribeiro et son compagnon Jared Homan (bisou) à l'After Party du défilé de mode Victoria Secret à Shanghai en Chine, le 20 novembre 2017

11 / 13 Lais Ribeiro et son fiancé Joakim Noah - People au défilé de mode automne-hiver 2022/2023 "Elie Saab" lors de la fashion week de Paris. Le 5 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage





12 / 13 Lais Ribeiro et son petit ami Jared Homan sur la plage de Miami. Le 28 mai 2017.