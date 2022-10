Amélie Mauresmo : Ses enfants, en très bonne compagnie, s'éclatent dans un décor de rêve

Les limites, c'est capital

En janvier dernier, la grande copine de Yannick Noah postait déjà quelques clichés de ses moments de bonheur en famille, cette fois-ci autour d'une séance de tennis et d'une promenade. "Journée de rêve pour aller taper un peu la balle en famille et avec les potes ! Et les chiens", écrivait-elle sur le réseau social.

Au mois de mai, elle se confiait pour Le Figaro sur son rôle de mère. "Je passe beaucoup de temps avec les enfants, j'aime bien partager beaucoup de choses avec eux", confiait-elle. Et d'en dire un peu plus sur sa manière de les éduquer : "Je pense que je suis sympa mais j'aime bien avoir un cadre. Les limites, c'est capital. Je ne suis pas hyper sévère mais ils savent ce qui nous tient à coeur."

Elle avait également été interrogée sur leur rapport au tennis, qui est bien évidemment sa grande passion. "La petite vient d'avoir 5 ans et a envie de s'y mettre, le grand de 6 ans fait du tennis et du hockey sur glace, il aime bien. Je ne vais pas les pousser plus que ça, je ne serai pas comme certains parents qu'on a vus dans le tennis. Je veux juste qu'ils soient heureux et qu'ils prennent du plaisir", avait-elle répondu. Peut-être suivront-ils les pas de leur mère ? Affaire à suivre !