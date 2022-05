Amélie Mauresmo, une maman "pas hyper sévère" : rares confidences sur ses enfants Aaron et Ayla

Je ne vais pas les pousser plus que ça, je ne serai pas comme certains parents qu'on a vus dans le tennis

Considérée comme l'une des plus grandes joueuses françaises de l'histoire, Amélie Mauresmo est une véritable icône de son sport. Beaucoup d'enfants de sportifs accomplis se tournent vers la discipline de leurs parents, et les petits de l'ancienne tenniswoman n'échappent pas à la règle. "La petite vient d'avoir 5 ans et a envie de s'y mettre, le grand de 6 ans fait du tennis et du hockey sur glace, il aime bien. Je ne vais pas les pousser plus que ça, je ne serai pas comme certains parents qu'on a vus dans le tennis. Je veux juste qu'ils soient heureux et qu'ils prennent du plaisir", assure-t-elle.