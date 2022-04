Amélie Mauresmo fête les 5 ans de sa fille Ayla : photos inédites de ses enfants en plein câlins

Belle journée hier pour Amélie Mauresmo, qui a pu célébrer comme il se doit les 5 ans de sa fille, Ayla. Après une carrière bien remplie avec deux tournois du Grand Chelem remportés et une première place au classement mondial, la Française de 42 ans vit une après-carrière tout aussi captivante. Depuis plusieurs mois maintenant, l'ancienne entraîneure d'Andy Murray et Lucas Pouille occupe le poste prestigieux de directeur du tournoi de Roland-Garros. Elle a succédé à Guy Forget et désormais ses journées doivent être particulièrement chargées.

L'ancienne championne trouve malgré tout le temps de passer de bons moments avec les siens et notamment ses deux enfants, Aaron (né en 2015) et Ayla (née en 2017). Après de belles vacances au Cameroun au côté de son ami Yannick Noah il y a quelques semaines, Amélie Mauresmo a pu fêter les 5 ans de sa fille comme il se doit. Pour l'occasion, elle a mis en ligne deux photos sur son compte Instagram qui permettent de faire un petit avant/après au cours des cinq années qui se sont écoulées. Sur la première photo, on peut voir Ayla toute bébé, probablement à la sortie de la maternité, câlinée par son grand frère déjà très protecteur avec sa petite soeur.

5 ans aujourd'hui que tu es arrivée dans nos vies. Amour inconditionnel...

Sur le second cliché, on fait un saut de cinq ans dans le temps, mais les positions restent les mêmes ! Ayla est au lit tandis qu'Aaron est penchée sur elle. Visiblement, la relation entre les deux est toujours aussi forte, pour le plus grand bonheur de leur mère. "5 ans aujourd'hui que tu es arrivée dans nos vies. Amour inconditionnel...", ajoute-t-elle en commentaire avec le hashtag #ayla.