Yannick Noah sur un lit d'hôpital pour son retour au Cameroun : une rechute après les vacances de rêve...

Après avoir passé plusieurs semaines sous les cocotiers des îles paradisiaques de la Polynésie française, à siroter des petits cocktails coco, jouer au golf sous une pluie diluvienne, se relaxer sur les plages de sable fin et rencontrer les locaux lui rendre hommage en chanson, Yannick Noah a vécu un retour à la réalité bien plus compliqué que prévu. La page des vacances s'est vite refermée pour laisser place à une légère inquiétude pour le chanteur et ses proches.

S'il postait des paysages de rêve il y a encore quelques jours, c'est cette fois-ci un décor d'hôpital qu'il a partagé avec ses fans en story Instagram (voir notre diaporama). On peut voir Yannick Noah, casquette sur la tête et la mine contrariée, visiblement sous perfusion. La raison de cette visite ? Une "belle crise de palud pour fêter le retour" comme il l'a fait savoir sur la photo. Un épisode qui peut se traduire par une forte fièvre, des nausées, des sueurs, des maux de tête et des tremblements.