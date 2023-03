Diaporama : Yannick Noah sur un lit d'hôpital pour son retour au Cameroun : une rechute après les vacances de rêve...

1 / 19 Yannick Noah sur un lit d'hôpital pour son retour au Cameroun : une rechute après les vacances de rêve...

2 / 19 Yannick Noah a vite déchanté en revenant de ses vacances paradisiaques en Polynésie française Exclusif - Yannick Noah, parrain de la 3ème édition du Psychodon - 3ème édition de l'émission "Psychodon, Unis face aux maladies psychiques" à l'Olympia à Paris et diffusée sur C8. Le Psychodon s'est donné pour missions d'informer, de sensibiliser et de mobiliser sur les maladies psychiques autour de trois grands axes : la recherche, l'accompagnement des personnes touchées par ces maladies et de leur proches, le développement d'actions de prévention sur les territoires. Les dons collectés à l'occasion de ces évènements permettent notamment de soutenir des projets accompagnés par le programme Maladies psychiques de la Fondation de France. Douze millions de personnes sont concernées par les maladies psychiques en France : schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions chroniques... Mais cet enjeu de santé publique majeur demeure largement tabou. Il y subsiste également de nombreux préjugés : par exemple, 2 Français sur 5 associent les maladies mentales à la folie. © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

3 / 19 Dès son retour, le chanteur de 62 ans a dû faire un petit détour à l'hôpital Yannick Noah assite à la 13ème édition de Glisse en Coeur, événement caritatif au profit de l'association "MEEO" l'Association annécienne, Mon École Extra Ordinaire a mis en oeuvre un modèle innovant, en faveur des enfants présentant des troubles du neuro- développement.Stéphane Thébaut est le parrain de Glisse en Coeur, Le Grand-Bornand, Haute-Savoie, France, le 19 mars 2022. © Pascal Fayolle/Bestimage © BestImage, Pascal Fayolle / Bestimage

4 / 19 Yannick Noah a en effet indiqué avoir fait une crise de palud, signe du retour de la maladie qu'il pensait ne jamais voir revenir © Instagram

5 / 19 Une crise de paludisme peut se traduire par une forte fièvre, de la toux, des nausées, des tremblements ou des sueurs. Yannick Noah n'a pas précisé les symptômes qui l'ont touché Exclusif - Scène - Yannick Noah - Direct de l'émission "Tous ensemble pour la musique" pour la fête de la musique 2020 à l'AccorHotels Arena à Paris le 19 juin 2020. © Cyril Moreau / Veeren Ramsamy / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Veeren / Bestimage

6 / 19 L'ancien tennisman a contracté le virus en juin 2022 L'ancien sportif de tennis, Yannick Noah durant unne interview dans son village Noah, à Yaoundé, Cameroun, le 25 juillet 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage © BestImage, Stephane Lemouton / Bestimage

7 / 19 Il s'était alors engagé dans la lutte contre le paludisme, maladie mortelle dont le nombre de victimes en Afrique est encore trop important... L'ancien sportif de tennis, Yannick Noah dans son village Noah, à Yaoundé, Cameroun, le 25 juillet 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage © BestImage, Stephane Lemouton / Bestimage

