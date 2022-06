Yannick Noah révèle avoir été touché par une maladie mortelle

C'est une nouvelle qui va en surprendre plus d'un ! À 62 ans, qu'il vient d'ailleurs d'avoir il y a quelques jours, Yannick Noah semble toujours au top de sa forme. L'une des personnalités préférées des Français est un véritable touche à touche qui excelle dans plusieurs domaines. Après une brillante carrière dans le tennis, il a su rebondir avec brio dans la musique. Aujourd'hui en studio pour préparer son nouvel album, l'artiste à la bougeotte et il n'est jamais au même endroit. Dernièrement il est parti en Jamaïque avec ses enfants pour des vacances de rêve, mais sa résidence principale se trouve au Cameroun.

Ces derniers temps Yannick Noah est à Paris et on a pu le voir du côté de Roland-Garros où il est allé profiter des matchs avec sa fille Jenaye et son fils Joalukas. Si tout semble aller pour le mieux lorsqu'il apparaît publiquement, l'ex d'Isabelle Camus a vécu des journées pour le moins difficiles, comme il vient de le révéler sur son compte Instagram. Suivi par plus de 80 000 abonnés, l'ancien sportif a fait une annonce plutôt rassurante à ses fans, qui n'étaient jusqu'ici au courant de rien. "Ça va mieux !! Merci doc Bernard M. Back to work ! J'espère qu'il n'y aura pas de rechute", lâche-t-il.

Une maladie qui a déjà fait plus de 627 000 morts

Pour accompagner son annonce, il a posté un selfie de lui depuis l'arrière d'une voiture. Sur la photo on peut le voir faire une petite moue qui pourrait indiquer qu'il l'a échappé belle. On peut tout à fait le comprendre puisqu'il indique ensuite la maladie qui l'a affecté : "le palu", indique Yannick Noah. Le paludisme est une maladie particulièrement grave, provoquée par des parasites et que l'on trouve principalement en Afrique. D'après les chiffres de l'Institut Pasteur, cette maladie a touché environ 241 millions de personnes dans le monde en 2020, et causé 627 000 décès.