"Je me suis fracassée la tête contre un rocher" : blessée, Jeanne (L'amour est dans le pré) raconte sa frayeur

Chaque lundi, après un inédit de L'amour est dans le pré 2021, les téléspectateurs de M6 ont le plaisir de découvrir un nouveau numéro de L'amour vu du pré. Le principe ? Des anciens agriculteurs commentent l'épisode qui vient juste de passer. C'est aussi l'occasion pour eux de donner de leurs nouvelles. Et elles étaient en demi-teintes pour Jeanne, l'éleveuse de vaches et de brebis de la saison 7 (2012).

L'agricultrice, qui avait 60 ans au moment de son tournage, était en route pour rejoindre Pierre et Frédérique. Et, la première chose qui a interpellé le couple emblématique, c'était son visage. Jeanne avait en effet quelques ecchymoses et a vite été interrogée sur le sujet. "Je me suis fracassée la tête contre un rocher. Mais je suis vivante, pas de fractures ça va. Heureusement que je suis costaud", a-t-elle donc vite révélé.

Jeanne a ensuite expliqué à Pierre et Frédérique que sa situation amoureuse n'avait malheureusement pas changé. Elle est en effet toujours un coeur à prendre : "Les amours, c'est toujours pareil avec moi. Rien de spécial." Peut-être rencontrera-t-elle le grand amour prochainement, car elle a beaucoup plus de temps libre. Elle a cédé son exploitation à son fils et sa belle-fille. "Et ils ont une petite fille", a-t-elle précisé. Elle est donc devenue grand-mère pour la première fois, un immense bonheur.

Pour rappel, Jeanne avait participé à la même saison que Pierre. Elle avait terminé l'aventure avec son prétendant Lucien. Mais leur histoire d'amour n'avait pas duré et par la suite, elle n'a pas trouvé le bonheur. Une situation qu'elle explique à cause de son ancien travail qui lui prenait beaucoup de temps. Et elle a supposé qu'à l'époque, elle n'était sans doute pas prête à ouvrir son coeur.