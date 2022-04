"Je me suis senti partir" : Anthony Kavanagh fait des révélations sur ses graves problèmes de santé

Voilà bien longtemps que nous n'avions plus vu Anthony Kavanagh sur scène ! Et, heureusement, cette période est révolue. Après cinq ans d'absence, l'humoriste est de retour avec un nouveau spectacle, qu'il délivre sur les planches de la Gaîté-Montparnasse à Paris, intitulé Happy. Heureux de retrouver le public, c'est une certitude. S'il avait choisi de prendre du recul, c'est parce que le showman a souffert de graves soucis de santé et qu'il a préféré lever le pied, un temps, pour profiter de sa famille.

Il y a cinq ans, Anthony Kavanagh a effectivement fait une triple embolie et un infarctus pulmonaire. "Juste avant de partir en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait une bursite septique, une infection de la peau et un streptocoque, rappelle-t-il au magazine Closer. On m'a soulagé avec de la morphine et j'ai porté un cathéter jusqu'à la veille de mon départ. Après trente-trois heures de vol, couché, j'arrive à l'hôtel en Nouvelle-Calédonie. Je suis tellement défoncé de fatigue que je me fais masser. La kiné me déloge un caillot de sang au poumon formé à cause du retrait du cathéter, lequel s'écrase en trois morceaux dans mon corps. Cette manipulation a permis de me sauver, mais j'ai quand même eu un infarctus du poumon à deux reprises. Je me suis senti partir."

J'avais prévu trois ans de break

Anthony Kavanagh a souffert le martyre... mais tout ceci est derrière lui. Pendant cette pause, qu'il s'est accordé, il a également exploré de nouveaux horizons, et a entre autres suivi une formation en programmation neurolinguistique, la PNL. Le papa de Mathis, 12 ans et Alice, 5 ans, pensait retourner sur scène un peu plus tôt, mais la vie en a décidé autrement. "J'avais prévu trois ans de break, explique-t-il, mais un petit virus mondial a perturbé mon retour. Et avec ce nouveau show, oui, je suis happy ! En revanche, ce confinement m'a fait connaître tous les états. Je suis passé de showman à chômeur pour la première fois de ma vie..."

Retrouvez l'interview d'Anthony Kavanagh dans le magazine Closer, n°878, du 8 avril 2022.