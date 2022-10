Stéphane Plaza complice avec Jeanfi Janssens, Séverine Ferrer beauté éternelle... pour applaudir Anthony Kavanagh

Le week-end dernier a démarré en beauté pour Anthony Kavanagh. L'artiste canadien de 53 ans devait être un poil stressé. Après cinq longues années d'absence, l'humoriste faisait son grand retour sur la scène du Casino de Paris pour présenter son nouveau spectacle, Happy. Alors pour soutenir celui qui s'est forgé une belle carrière en France, ses amis les people avaient réservé leur soirée pour venir l'applaudir et à l'image du show, c'est plus que contents qu'ils sont sortis du spectacle.

Parmi les stars venus présentes en soutien à Anthony Kavanagh, la star d'M6 Stéphane Plaza au côté de l'un de ses plus grands complices du moment, Jeanfi Janssens. Rien n'a changé entre les deux Grosses Têtes de Laurent Ruquier dont le rapprochement a eu lieu lors d'un tournage de Recherche appartement ou maison où l'agent immobilier était chargé de trouver un logement à l'ancien stewart. Une autre invitée de renom : Séverine Ferrer. L'animatrice a beau fêter ses 45 printemps le 31 octobre prochain, la femme de Frédéric Mazé, père de ses trois enfants, fait toujours vingt ans de moins puisqu'elle n'a pas pris une ride.

Anne Roumanoff avait également pris place dans le public, peut-être pour observer ce que la concurrence amenait dans ce nouveau show très prometteur. Pierre-Jean Chalençon et Alex Goude avaient aussi fait le déplacement pour découvrir le nouvel Anthony Kavanagh et accueillir ce retour comme il se doit ! Autant dire que voir autant de monde et de copains se ruer dans la salle a ému le principal intéressé, très heureux de retrouver toutes ces belles personnes avec qui il a eu l'occasion de nouer des liens d'amitié dans le passé. Malgré les années qui passent, rien n'a bougé. Anthony Kavanagh est toujours aussi complice avec eux.