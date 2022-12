Anthony Kavanagh atteint d'une maladie et plein de regrets : "Une partie de ma vie m'a échappé"

Anthony Kavanagh ne souffre ni d'asthme, ni de bronchite chronique. Pour autant, cela ne l'a pas empêché de se voir diagnostiquer une maladie respiratoire : l'apnée du sommeil. Ce mal qui touche plus de personnes qu'on le pense, l'humoriste le connaît bien. S'il en a souffert assez tôt, ce n'est qu'à l'aube de ses 40 ans qu'un médecin a enfin trouvé ce qui lui faisait vivre un enfer : "Je ne me souvenais jamais de mes rêves, j'étais toujours épuisé, je m'endormais partout. Je me suis endormi au volant à quelques reprises, dont deux fois où à la dernière minute, l'inconscient m'a dit 'réveille-toi'. Fatigué, tel "un zombie" comme il se qualifiait à l'époque, Anthony Kavanagh a donc fini par trouver le mal qui lui causait autant de souffrance.

Si guérir n'est pas toujours une option, Anthony Kavanagh se fait une joie d'avoir trouvé un traitement qui lui permet à nouveau de mener une vie plutôt normale même si celui-ci consiste à être relié à une machine très bruyante toutes les nuits et à ressembler à Dark Vador toutes les nuits : "La coquetterie, on met ça de côté, on se sent tellement mieux avec." En revanche, Anthony Kavanagh sait qu'il a fait une croix sur une bonne partie de son existence qu'il ne retrouvera jamais : "Il y a une partie de ma vie qui m'a échappé, ça a été un deuil à faire aussi. Je suis passé à côté de plein de trucs où j'aurais eu plus d'énergie."

C'est facile d'abuser de toi

Comme Anthony Kavanagh le dit si bien, "l'apnée du sommeil engendre plein de problèmes, de maladies, que ce soit des maladies cardiovasculaires, des crises cardiaques, des infarctus, la perte de libido, la dépression..." A cause de ce trouble, le comédien est passé par une phase de dépression, mal diagnostiquée donc, qui n'a fait qu'augmenter l'importance de son apnée du sommeil : "On nous prescrit des antidépresseurs qui augmentent ton apnée du sommeil. T'es moins vif d'esprit. Plus jeune, je pouvais suivre 8 conversations à table. [...] A la fin, je demandais aux gens de répéter, tout le temps. Je trouvais que j'étais devenu bête. Tu perds ta confiance, tu perds l'inspiration, tu perds tout parce que tu ne dors pas. Et c'est facile d'abuser de toi. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Il y a des gens qui ont abusé de ma confiance."