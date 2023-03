"Je ne bandais plus" : Jean-Marc Sylvestre évoque sa perte de libido liée à sa triste maladie

Spécialiste de l'économie, Jean-Marc Sylvestre est un journaliste très renommé qui a longtemps été actif dans le paysage audiovisuel français. D'abord chroniqueur sur La Cinq, puis sur France 3 et TF1, il s'impose peu à peu et finit par devenir chef du service "économique et social" dans les années 1990. Il bascule ensuite sur LCI, en 1994, où il l'émission hebdomadaire Décideur, ainsi que d'autres, toujours sur le sujet de l'économie. En juillet 2008, il est nommé directeur adjoint de l'information de TF1 et de LCI, chaînes qu'il quittera finalement en 2010 pour rejoindre i-Télé.

Mais entre-temps, Jean-Marc Sylvestre découvre qu'il a un cancer de la prostate... Bien que discret sur le sujet, il a publié un livre intitulé Tout n'est pas foutu ! : le cancer a sauvé ma libido, paru aux éditions Albin Michel en avril 2021. Dans cet ouvrage, il se confie notamment sur les conséquences désastreuses de la maladie sur sa vie sexuelle. Un thème qu'il a de nouveau abordé face à Jordan De Luxe ce mardi 14 mars 2023. "On ne parle pas assez de ce cancer. On a honte, c'est ça le problème !", a-t-il lancé avant d'expliquer plus en détails : "Parce que ça porte atteinte à la virilité et aux parties les plus intimes". Piqué, l'animateur évoque ensuite l'ouvrage du journaliste dans lequel il affirme ne plus "bander". "Oui je ne bandais plus. Ça s'arrange mais c'est très compliqué à vivre", a-t-il ajouté avant de confier avoir eu "des moments noirs"...

On se dit qu'on ne sert plus à rien

Incapable d'avoir une relation sexuelle avec son épouse, Jean-Marc Sylvestre s'est trouvé diminué et honteux. "On a des moments où on se dit qu'on ne sert plus à rien. Exactement comme certains femmes qui ont le cancer du sein et qui pensent ne plus être des femmes...", a-t-il déploré. Pour combattre la maladie, le journaliste a ensuite dû subir l'ablation de sa prostate. Une étape essentielle pour guérir mais douloureuse mentalement. "Vous savez que vous n'aurez plus d'enfants, mais bon ça a la limite je n'avais plus l'âge. Mais c'est compliqué à intérioriser, c'est compliqué à vivre. On ne sait pas si on va pouvoir avoir continuer d'avoir des relations et surtout ressentir les choses... Mais madame est très importante parce qu'elle vous aide à supporter et à assumer tout ça. (...) Mais comme c'est intime, je ne vais pas vous en parler davantage", a-t-il concluant en souriant avant d'encourager vivement les gens à se faire dépister.