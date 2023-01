"Je ne lirai rien ce jour-là" : Brigitte Macron, bientôt 70 ans, évoque son âge sans détour

Après son passage en tant qu'invitée exceptionnelle du journal télévisé de 20 heures sur TF1 lundi 9 janvier 2023, Brigitte Macron est aujourd'hui omniprésente dans les kiosques. Il faut dire que la première dame est actuellement en pleine promotion pour le lancement de la nouvelle édition de l'opération des Pièces Jaunes, dont l'inauguration a eu lieu hier à Nice en compagnie de Didier Deschamps notamment. Et pour arriver à ses fins, la femme d'Emmanuel Macron a sorti l'artillerie lourde.

De la même manière qu'elle s'est livrée dans les colonnes du Parisien ce jeudi 12 janvier, dans lequel elle parle de son journal intime ainsi que de son avis sur l'uniforme à l'école notamment, Brigitte Macron a également accordé une interview sans langue de bois à S, le magazine de Sophie Davant. L'ancienne professeure de lettres et de théâtre y évoque notamment le couple qu'elle forme avec son mari, le président de la République, depuis plus de vingt ans maintenant, leur différence d'âge ainsi que son propre âge, elle qui fêtera ses 70 bougies le 13 avril prochain.

"Je n'ai jamais fait la promotion de notre couple : il existe mais ne s'explique pas. C'est plus simple d'être dans la même tranche d'âge, quel que soit le sens. Mais Emmanuel est arrivé dans ma vie. Et elle a pris un tournant que je n'aurai jamais imaginé", explique Brigitte Macron à propos des 24 années d'écart qu'elle a avec celui qui est son mari depuis 2007. "Effectivement, la différence d'âge est importante mais nous n'y pensons pas", dit-elle, avant de conseiller celles et ceux qui pourraient se retrouver dans sa situation. "Je veux dire aux femmes que la vie est inventive et que tout peut arriver".

J'ai choisi mes enfants

Pour faire face à cela, Brigitte Macron s'est recentrée sur sa famille. "En ce qui me concerne, j'ai choisi Sébastien, Laurence et Tiphaine, mes enfants. C'est leur seule opinion qui a compté", justifie Brigitte Macron. "Tout ce que j'entendais des autres personnes m'indifférait. Au début, j'essayais de gérer les ragots, les critiques. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus gérer. (...) Le seul élément qui importait, c'était que mes enfants aillent bien", avance-t-elle.

À propos de son anniversaire à venir, la première dame affirme qu'elle se coupera en quelque sorte du monde extérieur, pour ne pas être touchée par les critiques et les jugements. "Sophie, attendez le 13 avril 2023, quand je vais avoir 70 ans : vous allez en entendre, j'en suis sûre. Je ne lirai rien ce jour-là", développe ainsi la première dame, avant de livrer ses secrets.

"Pour me maintenir en forme, je fais une demi-heure de sport par jour – seule, sans coach – je mange équilibré et je consacre du temps à l'écriture et à la lecture... Je vis au présent. Je sais que c'est tout ce que l'on a. J'ai perdu des êtres chers très vite, donc chaque jour est une chance." Et pour continuer à sa sentir bien dans sa peau, il faut "accepter que certains jours, ce ne soit pas top".