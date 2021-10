"Je ne reconnais plus mes filles" : Démunie, Tiffany (Mariés au premier regard) fait part de sa détresse

Il y a deux et trois ans, Tiffany a donné naissance à deux petites filles prénommées Romy et Zélie, fruit de son union avec Justin. Et régulièrement, la candidate de Mariés au premier regard (saison 1, en 2016) partage leur quotidien sur Instagram. Mais récemment, elle était moins présente. Une absence qu'elle a justifiée en story, le 28 octobre 2021.

Comme tous les parents, Tiffany doit parfois faire face aux crises de ses enfants. Mais ces derniers temps, elles s'intensifient, désarmant ainsi complètement la jeune maman de 31 ans. "Je suis peu présente mais je vous avoue que les journées sont... comment dire ? Je n'aime pas me plaindre ici mais clairement, c'est rude ! Je ne reconnais plus mes filles qui font crises, sur crises, sur crises. L'âge ? La fatigue ? Les microbes ? Le rythme école nounou ?", s'est-elle tout d'abord interrogée en légende d'une photo de Romy, en train de pleurer. La belle brune a ensuite expliqué qu'elle ne savait plus quoi faire pour apaiser la situation.

"Après la 'crise', je culpabilise d'avoir crié, et Romy me fend le coeur. J'ai l'impression qu'elle comprend ce qu'on lui explique et au final, ça recommence. Elle n'a jamais fait aucune colère jusque là et j'avoue être démunie. Et Zélie, je pense que c'est le fameux 'terrible two' qu'on n'a pourtant jamais connu", a poursuivi Tiffany. Afin de tenter de trouver une solution, elle a demandé conseil aux mamans ou aux papas qui la suivent et qui pourraient vivre la même chose. Bonne nouvelle, elle a reçu de nombreux témoignages, de quoi la rassurer quelque peu. Elle s'est en effet rendue compte que beaucoup de parents vivaient la "même galère". "C'est assez compliqué je vous avoue parce que jusque là, Romy était adorable. On n'avait quasiment jamais à se fâcher et là on a l'impression qu'elle teste à fond et qu'elle attend juste qu'on crie pour s'arrêter. Zélie fait pareil du coup. En plus elle a deux ans, donc elle ne gère pas la moindre frustration", a-t-elle donc déclaré, en vidéo.

Espérons pour Tiffany et Justin que la situation s'améliorera rapidement. Nul doute qu'elle donnera des nouvelles sur le sujet à ses abonnés.