"Je ne sais pas pourquoi !" : Agathe Lecaron infidèle à son mari avec un célèbre animateur, révélations sur son rêve inattendu

Ce vendredi 7 avril, Agathe Lecaron présentait un nouveau numéro de son émission La Maison des Maternelles sur France 2. Le thème du jour portait autour du couple libre et ainsi, l'animatrice s'est d'abord entretenue en tête à tête avec Louise Chabat, la fille d'Alain Chabat, qui a adopté ce style de vie avec son compagnon et père de son enfant. Un peu plus tard, l'animatrice a abordé le sujet en profondeur avec la psychologue Sophie Cadalen. Cette dernière a alors eu l'occasion d'évoquer les différents modèles de couple ainsi que la question de la fidélité et de ses codes propres à chacun. Elle a par exemple souligné que si pour certains, embrasser une autre personne que son partenaire n'était pas considéré comme une tromperie, "penser à quelqu'un d'autre, c'est déjà tromper" pour d'autres. "J'entends sur mon divan des rêves : 'j'ai couché avec machin'...", a-t-elle expliqué.

Un exemple qui a poussé Agathe Lecaron à faire une drôle et inattendue révélation. "Bah moi, il y a deux nuits, je racontais à Benjamin (Muller, ndlr), je rêvais de Bruno Guillon", a-t-elle raconté avant d'éclater de rire. "Mais c'est un rêve, ça va. Je ne sais pas pourquoi", a-t-elle rapidement ajouté. "Eh bien, on peut avoir le sentiment qu'on a trompé en rêvant, on ne va pas le dire ou alors on va l'avouer. Donc, tout ça pour dire que les fidélités sont très variables", a ensuite rebondi la psychologue.

Le couple libre, ce n'est pas pour moi

Mais que son époux François Pellissier se rassure, Agathe Lecaron n'a pas du tout l'intention d'aller voir ailleurs ni de succomber au charme de son confrère Bruno Guillon. "Moi, je vous explique que le couple libre, ce n'est pas pour moi. Au bout de deux secondes, je suis dans le portable, je fouille et tout, je suis une mauvaise fille, une mauvaise graine donc hors de question, je vais rester à la maison", a-t-elle expliqué.

Agathe Lecaron est en effet suffisamment heureuse avec son homme, le père de ses enfants Gaspard et Félix, nés en 2014 et 2016. Pour rappel, la pétillante blonde de France 2 et François Pellissier sont en couple depuis de longues années et se sont unis en 2015 lors d'une cérémonie intime qui a réuni leurs plus proches amis.