Agathe Lecaron : Qui est François Pellissier, son mari qui travaille pour une chaîne concurrente ?

Mariée à François Pellissier (50 ans) depuis juin 2015, Agathe Lecaron et son époux travaillent tous deux dans des grandes chaînes de télévision française. Président exécutif de TF1 PUB et Directeur des Sports du Groupe TF1 et Président de TF1 Entertainment depuis 2019, le mari d'Agathe avait intégré le groupe TF1 en 1995 au sein de la Direction Marketing. Six ans plus tard, il devenait le Directeur du pôle Marketing avant d'être nommé Directeur Adjoint parrainage et diversification du groupe WAT en 2006. Tour à tour Directeur Général Délégué de TF1 Production , Directeur Général Délégué de TF1 Production en charge des départements sports, formats courts et bandes-annonce en 2010 puis Directeur des Acquisitions des Droits Sportifs, il s'est vu confier la Direction Générale de TF1 Production en 2016.

De son côté, Agathe Lecaron a également travaillé pour le groupe TF1 à partir de 2011 avant d'être embauchée dans le magazine On n'est pas des cobayes sur France 5. Présentatrice de La maison des maternelles sur France 4 et Bel&Bien sur France 2, la journaliste a également créé sa marque de vêtements baptisée Ronron destinée aux enfants et aux adultes.

Maman de Gaspard (né en mars 2014) et de Félix (né mai 2016), la jolie blonde avait confié au magazine Magicmaman comment elle avait choisi les prénoms de ses deux garçons : "C'est en regardant un téléfilm avec Christian Vadim dans lequel il s'appelait Gaspard que je me suis dit "tiens, il est plus beau en s'appelant Gaspard qu'en s'appelant Christian" (...) Le prénom Félix, je l'ai piqué à Alix Girod de l'Ain, qui a un Félix beau-sympa-intelligent-quiréussittoutcequiltouche, je veux le même !" Sur Instagram, Agathe partage régulièrement des clichés de ses enfants mais garde secret le visage de son époux qu'elle recouvre toujours avec des emojis en forme de coeur...