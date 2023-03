"Je ne suis pas froide" : Accusée d'être agressive, Élise Lucet répond en toute franchise

Visage incontournable de la rédaction de France Télévisions depuis déjà de nombreuses années, Élise Lucet a présenté le journal télévisé de 13h sur France 2 durant un certain temps, avant de céder sa place. Désormais, la journaliste est à la tête du magazine Envoyé spécial, mais aussi de l'émission Cash investigation sur la chaîne publique. Ce programme célèbre d'ailleurs cette année son 10e anniversaire depuis sa première diffusion à l'antenne. Dans le cadre d'une interview accordée au magazine Télé Star, l'animatrice s'est confiée sur ces 10 dernières années aux commandes de Cash investigation. "J'ai l'impression que tout a filé très vite. Cash investigation, c'est 59 émissions, plus de 100 heures de programme et 234 interviews, un beau projet collectif débuté avec Laurent Richard et Jean-Pierre Canet, qui ont co-créé l'émission avec moi, et qui se poursuit avec Emmanuel Gagnier et Sophie Le Gall, les rédacteurs en chefs de Cash investigation", a indiqué Élise Lucet.

En l'espace de 10 ans, la journaliste s'est forgée une solide réputation, notamment en raison de sa pugnacité face aux personnes qui tentent par tous les moyens de l'éviter. Si sa persévérance et son travail acharné sont loués par de nombreux téléspectateurs, d'autres personnes accusent en revanche Elise Lucet d'être froide. "Les équipes avec lesquelles je travaille savent très bien que je ne suis pas froide. Pugnace, oui. Mes interviews doivent être carrées, on le doit bien à nos téléspectateurs. Cash investigation, c'est une émission qui gratte, et il est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a aussi plein de gens qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent : 'continuez', 'on vous soutien', 'ne lâchez rien'", a souligné la présentatrice.