"Je ne suis pas mort" : Célibataire, Nikola Lozina brise le silence sur sa nouvelle vie sans Laura Lempika

On les pensait unis et heureux dans la discrétion mais, Nikola Lozina et Laura Lempika ne s'entendaient vraisemblablement plus. Le 6 janvier, les candidats de télé-réalité qui se sont mariés en août 2022, ont annoncé leur rupture. Chacun a partagé un message sur ses réseaux, précisant avoir beaucoup de respect pour l'autre et vouloir continuer à tout faire au mieux pour le bien de leur fils Zlatan (2 ans). "Nous resterons un couple de parents pour notre merveilleux fils. Notre volonté à Laura et moi-même est de rester à l'écoute et présents l'un pour l'autre. (...) Je la respecterai à tout jamais", a notamment promis le grand Belge. Après quoi, il s'est muré dans le silence quelques jours, afin de digérer tous ces derniers événements.

C'est en Belgique, auprès de ses proches, qu'il se ressource tranquillement. Et ce lundi 9 janvier, on l'a retrouvé avec le sourire en story Instagram. Nikola Lozina avait accepté de reprendre la parole pour donner de ses nouvelles et surtout, pour remercier ses fidèles abonnés de leur soutien. "Merci à tous pour vos messages, ça fait plaisir de vous lire dans ces moments-là, je ne suis pas mort ou autre, je vais revenir plus fort, ne vous en faites pas. Ce sont des moments durs de la vie, mais aussi des étapes et surtout des leçons", a-t-il partagé. Et de continuer avec optimisme : "Tout va bien. J'ai pris quelques jours pour faire le vide avec ma famille tout simplement, profiter de mon retour en Belgique. La vie continue et comme je vous l'ai dit, on ne retiendra que des belles choses et on avance, 2023 sera à moi et plein de belles choses arrivent". Des déclarations qui se veulent rassurantes !

Chacun est libre de faire ce qu'il veut

Laura Lempika, qui s'occupe actuellement de leur fils Zlatan, avait de son côté eu beaucoup moins de plaisir à s'exprimer après l'annonce de la rupture. Et pour cause, elle devait déjà recadrer ceux qui la critiquent de s'être séparée avec trop de "facilité". "Il ne faut pas trop juger la situation des uns et des autres car demain tu ne sais pas où toi tu en seras... Ça peut arriver à tout le monde. Pour moi, rester dans une relation parce qu'on est mariés alors qu'on est pas heureux j'appelle ça de la facilité également... Car crois moi, prendre des décisions de séparation, il n'y a rien de facile là dedans. Chacun est libre de ses choix et fait le mieux pour sa famille. Chacun surtout est libre de faire ce qu'il veut. L'important c'est d'être heureux", avait-elle alors répliqué.