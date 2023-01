Nikola Lozina et Laura Lempika séparés : Rupture inattendue... le choc quelques mois après leur mariage

C'est une nouvelle à laquelle les amoureux de télé-réalité ne s'attendaient pas. Après Carla Moreau et Kevin Guedj, c'est au tour d'un autre couple emblématique d'annoncer sa rupture, sur Instagram : Nikola Lozina et Laura Lempika.

Mais que s'est-il passé ? En se rendant sur Instagram dans la soirée du 5 janvier 2023, les internautes abonnés à leurs comptes ont pu découvrir que leur histoire était terminée. "Après cinq années de vie commune et d'amour sincère, authentique, nous avons décidé avec Laura de nous séparer d'un commun accord. Nous resterons un couple de parents pour notre merveilleux fils. Notre volonté à Laura et moi-même est de rester à l'écoute et présents l'un pour l'autre", a écrit Nikola Lozina dans un premier temps. Il a ensuite demandé aux personnes qui les suivent de respecter leur décision et que le plus important aujourd'hui pour Laura et lui, c'était le bien-être de leur fils Zlatan. "Je la respecterai à tout jamais", a-t-il promis.

"Nous dirons que toutes les belles choses ont une fin et c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de respect et un accord commun ... que je vous annonce la fin d'une belle histoire... Nous avons réussi la plus belle des victoires : notre fils ! et c'est ce qui compte le plus pour nous... Nous ferons en sorte qu'il soit le plus heureux possible... je vous demande de respecter notre choix, notre relation. Nous avons été heureux ensemble, mais nous souhaitons et préférons avancer séparément, mais main dans la main pour le bien-être de notre enfant, qui est notre priorité ! Nous avons toujours été discrets dans notre vie et nous souhaitons continuer à l'être. c'est une décision réfléchie et mutuelle, dans une entente respectueuse", a de son côté écrit Laura Lempika. Sans manquer de remercier sa communauté qui la soutient au quotidien.