Mariage de Laura et Nikola Lozina : la robe d'une invitée fait scandale, mise au point après la polémique !

Après des années d'amour et la naissance de leur adorable petit Zlatan (qui a pointé le bout de son nez en décembre 2020), Laura Lempika et Nikola Lozina ont célébré leur mariage vendredi 26 août 2022. C'est dans le Sud de la France, entourés de leurs proches, que les amoureux ont fêté ce jour heureux. Parmi les invités, ils ont pu compter sur la présence de plusieurs candidats de télé-réalité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la tenue de l'une des demoiselles d'honneur, bien connue du grand public, n'a pas fait l'unanimité !

Maeva Ghennam, Manon Marsault, Adixia, Giuseppa, Milla Jasmine, Paga Neuron, Julien Bert, Bastien Grimal, Julien Tanti, Greg Yega, Melanie Da Cruz, Kamila et Noré, Jessica Thivenin, Thibault Garcia ou encore Simon Castaldi étaient de la partie. Mais c'est Hilona Gos qui a retenu l'attention des internautes. Enfin, plutôt son look. La jolie blonde a débarqué en robe longue complètement transparente et ornée de paillettes. Si elle portait une culotte taille haute dans les tons vert d'eau, l'ex-compagne de Julien Bert semblait seins nus.

Sur Instagram, elle a partagé quelques photos souvenirs de ce moment inoubliable, celui du mariage de ses amis. Dessus, Hilona Gos apparaît dans sa fameuse robe. "L'amour, toujours ! @Lauralempika merci de m'avoir fait confiance pour être témoin de votre amour, je t'aime ma soeur ! Longue vie aux mariés", lance-t-elle en légende. Et d'évoquer le sujet qui fâche : "Petite mention spéciale pour ma robe, je vous assure elle ne rend pas pareil en photo/vidéo qu'en réel. Elle était sublime et le principal c'est qu'elle ait plu à ma Laura et à moi (j'ai sur sur kiffe ahah) !"