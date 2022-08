Nikola Lozina et Laura Lempika mariés : robes époustouflantes, invités célèbres... les premières images !

Rappelons que le couple s'était fiancé à la fin de l'année 2019 et avait au départ prévu de s'épouser en septembre 2020. Malheureusement, entre temps, la crise sanitaire avait frappé. Qui plus est, Laura Lempika est tombée enceinte de leur fils Zlatan (presque 2 ans) et refusait de se marier durant cette période.

Nikola Lozina et Laura Lempika étaient tout de même déjà devenus mari et femme dans le plus grand secret. "On s'est mariés pour les papiers, en plein Covid, à la fin de l'année 2020", avait révélé le grand Belge lors d'une vidéo YouTube. Et pour sa chérie d'expliquer : "On l'a fait parce qu'on voulait venir habiter à Dubaï, c'était important pour nous d'avoir le même nom avec mon fils donc on voulait vraiment le faire mais ça ne n'était pas vraiment un mariage. À la mairie, on avait le droit à quatre personnes, donc les deux témoins et nous."