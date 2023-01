Nikola Lozina bouleversé par son divorce avec Laura Lempika : il prend une décision radicale

Leur rupture en a étonné plus d'un ! Le 6 janvier 2023, Laura Lempika annonçait sa séparation avec son époux Nikola Lozina. En couple depuis leur rencontre sur le tournage des Marseillais vs Le Reste du Monde 3 en 2018, les amoureux étaient devenus parents d'un petit garçon prénommé Zlatan né en décembre 2020 et s'étaient mariés en août 2022.

Sous le choc et bouleversé par sa rupture, Nikola Lozina a annoncé être au plus mal et souhaiter faire un break sur les réseaux sociaux. Sur un fond noir, il a ainsi écrit en story Instagram : "Merci à tous pour vos messages. Je n'arriverai pas pour l'instant à reprendre mes réseaux et faire comme si de rien n'était c'est pas facile. Je préfère un peu m'effacer quelque temps et rester avec ma famille et mes amis."

De son côté, Laura Lempika a souhaité réagir aux critiques concernant son divorce. Accusée de se séparer pour de mauvaises raisons, la jeune femme a recadré une abonnée s'étant permise de juger que sa rupture était le choix de la "facilité".

L'important c'est d'être heureux

Sur les nerfs, la belle brune a répondu avec tout le piquant qu'on lui connaît. "Là où je te rejoins pas il ne faut pas trop juger la situation des uns et des autres car demain tu ne sais pas où toi tu en seras... ça peut arriver à tout le monde. En termes de facilité, pour moi chacun pense ce qu'il veut pour moi rester dans une relation tout ça parce qu'on est mariés alors qu'on est pas heureux j'appelle ça de la facilité également... Car crois moi prendre des décisions de séparation il n'y a rien de facile là dedans. Chacun est libre de ses choix et fait le mieux pour sa famille. Chacun surtout est libre de faire ce qu'il veut. L'important c'est d'être heureux" a-t-elle écrit avec beaucoup de sagesse.

Ce n'est pas la première séparation pour Nikola Lozina et Laura Lempika. Pour rappel, le couple avait rompu au début de leur relation après une infidélité présumée du candidat de télé-réalité. Après des mois de reconquête, Nikola avait finalement réussi à récupérer celle qu'il considérait comme la femme de sa vie.