Laura Lempika au naturel : elle se dévoile sans filtre ni maquillage, et assume !

Elle prône le naturel ! Laura Lempika, 31 ans, assume ses petits défauts au grand jour. La candidate de l'émission de télé-réalité Objectif : Reste du Monde diffusée sur W9 a partagé un joli cliché d'elle sur son compte Instagram, dans la journée du 2 juillet.

La belle brune plutôt coquette d'habitude s'est dévoilée sans aucun artifice, ni retouche, à ses 1,6 million d'abonnés ! La maman du petit Zlatan (6 mois), fruit de son union avec son fiancé Nikola Lozina (rencontré durant l'émission), a profité de son post pour rappeler son leitmotiv : elle a eu quelques mots pour les internautes qui n'hésitent pas à la tacler à cause de ses chirurgies.

"No make up, no filter, no extension, nothing... just me. Je m'assume sans make up, avec make up, avec artifices et sans... Pour ceux qui vont dire elle est refaite, oui cela aussi je l'assume pleinement", écrit la jeune femme, qui apparaît allongée sur un lit et qui, d'après la localisation inscrite sur son post, se trouve probablement chez sa mère en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Celle qui s'est installée à Dubaï avec sa petite famille, qui gère désormais une chaîne Youtube, a également mis les choses au clair avant de se voir assaillie par les critiques. "Les goûts sont différents pour chacun, ne l'oubliez pas", peut-on lire. "Ce que vous pouvez trouver beau vous, ne l'est pas forcément pour les autres. L'important, c'est de se sentir bien ou de faire en sorte de se sentir bien ! Positive vibes only".