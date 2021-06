Nikola Lozina félicité par Zlatan Ibrahimovic : la vidéo improbable !

Laura Lempika s'était pourtant efforcée de faire comprendre aux internautes que son enfant n'avait pas hérité du prénom de Zlatan en raison du footballeur. À travers une vidéo YouTube, elle faisait une mise au point cash. "Pour tous les plus gros décérébrés du net, je vous invite à faire une petite recherche. Je n'ai pas appelé mon fils Ibrahimovic. Zlatan est un prénom croate. Mon mari est croate. Zlatan signifie 'or'... Vous êtes tellement obtus, étriqués dans votre cerveau que pour vous, il n'y a qu'un seul Zlatan dans le monde entier, c'est Zlatan Ibrahimovic. Mais je tiens à vous dire que dans les pays yougoslaves, c'est aussi courant qu'un Bertrand. Donc je vous invite à être un petit peu plus aware".

Avec le petit Zlatan, Nikola et Laura viennent à leur tour de s'installer à Dubaï, comme leurs amis avant eux Julien Tanti et Manon Marsault. Le couple recherche activement une villa pour poser ses bagages comme on le constate au quotidien via les stories de Nikola Lozina.