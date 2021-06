Alix (Les Marseillais) convoquée pour "incitation à la haine" : elle a passé un pacte avec la police

"C'est fou, hein, de ne contrôler toujours que des Noirs et des Arabes, bande de fils de p*tes !" La phrase, et surtout l'insulte, est lancée en mai 2020 par Alix Desmoineaux en story sur Instagram alors qu'elle circule en voiture devant des policiers en plein contrôle d'identité. Une sortie qui lui a valu bien des déconvenues. Plus d'un an plus tard, retour sur l'affaire qui a fait gagner de nombreux followers à la star des Marseillais de W9.

Très peu de temps après la phrase polémique, Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat policier SGP-FO, s'est insurgée sur Twitter, interpellant Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur de l'époque. L'affaire est allée loin. En effet, d'après les informations de nos confrères de Society, Alix DMX comme elle se fait appeler sur les réseaux sociaux a reçu une convocation du 36 quai des Orfèvres pour "outrage et incitation à la haine". Une policière l'a mise en garde : si elle insulte de nouveau les forces de l'ordre, la belle devra payer une amende bien salée. Et ce n'est pas tout : elle a signé un papier qui l'engage à "ne plus parler mal" de la police.

Après quoi, Alix Desmoineaux s'est montrée plus discrète sur les réseaux sociaux. Toutefois, son combat contre les violences policières continue. Elle a même lancé un live sur Instagram avec Arié Alimi, l'avocat parisien spécialiste des affaires sur le sujet. Aussi, en février dernier, l'ex-compagne de Benjamin Samat s'est exprimée dans le programme de Jean-Luc Mélenchon Les Forums de l'Avenir en commun sur le thème de la démocratie et de la liberté. "Elle a pris la parole sur des violences policières et pour cela, elle a mis sa carrière en danger. Cela représente en soi un acte politique", estime Zoé Abrahams, attachée de presse de La France Insoumise, auprès de Society.

Sa carrière, la jolie Alix DMX l'a bien menée. Depuis sa villa à Marbella, elle gère cinq sociétés "sur lesquelles elle reste très évasive", précisent nos confrères. La belle projette de sortir prochainement un livre, une ligne de cosmétiques et envisage également de faire du cinéma. Affaire à suivre...