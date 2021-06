Laura Lempika : Son ventre ravagé par la chirurgie esthétique ? "Il est où le problème"

Enervée par les nombreux commentaires sur son ventre, la maman de Zlatan (bientôt 11 mois) a souhaité faire une petite mise au point. "Pour toutes ces femmes qui viennent sous ma dernière photo en commentant l'état de mon ventre. En disant que c'est à cause de la chirurgie esthétique que j'ai faite. (...) Je me fais clasher concernant la qualité de peau de mon ventre. Soit disant ce serait la liposuccion et les ravages de la chirurgie esthétique qui fait que la qualité de mon ventre soit comme ceci. On va peut-être remettre les choses dans leur contexte : j'ai pris 26 kilos pendant ma grossesse. Donc forcément ma peau n'est pas revenue comme elle était et ne reviendra jamais. Chaque femme est différente et je pense qu'on devrait se soutenir plutôt que de chercher à se critiquer", a confié la belle brune qui a récemment fait un lipofilling.

Laura Lempika a ajouté qu'elle avait tenté de cliquer sur quelques profils de ses détracteurs. Et elle a assuré que "c'est rarement moins bien". "Quand je vois qu'on critique mon ventre que j'assume pleinement... Oui je ne l'ai pas retouché et alors ? Il est où le problème ? Si Je l'avais retouché, j'aurais aussi reçu des critiques. Je vais au sport, je fais en sorte de retrouver mon corps. Au lieu de juger le corps de chacune, essayez d'être bien dans le votre", a-t-elle conclu.