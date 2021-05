Laura Lempika de nouveau enceinte ? Nikola Lozina perdu : "Je ne sais pas quoi dire"

Nikola Lozina et Laura Lempika s'apprêteraient-ils à redevenir parents ? Le 1er mai 2021, le candidat de télé-réalité a partagé l'étonnante trouvaille qu'il aurait faite en fouillant dans le sac à main de sa fiancée : un test de grossesse ! En légende d'un cliché où il apparaît légèrement inquiet, il écrit : "Test de grossesse. J'ai trouvé ça dans le sac à Laura. Je ne sais pas quoi dire ni quoi faire. Je pense que je vais aller le reposer et faire genre je n'ai rien vu..." Alors, la candidate de l'émission Les Marseillais VS Le reste du monde est-elle à nouveau enceinte ? Pour le moment, Laura n'a rien dévoilé à ce sujet sur les réseaux sociaux. Il va donc falloir attendre encore un peu pour savoir si la famille Lozina est sur le point de s'agrandir...

Le 11 décembre 2020, Nikola et Laura avaient accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Zlatan (en référence aux origines croates du candidat de télé-réalité). Tout comme Julien et Manon Tanti ainsi que Carla Moreau et Kevin Guedj, le couple avait accepté d'être suivi par des caméras durant les derniers mois de grossesse de Laura. Sur la chaîne 6Play, les fans des amoureux peuvent ainsi découvrir l'accouchement de Laura ainsi que l'arrivée à la maison du petit Zlatan.

Autre indice qui pourrait indiquer une nouvelle grossesse pour la jolie brune, elle confiait le 15 mars dernier ne plus réussir à s'habiller à cause de petits kilos en trop. Déçue de ne pas pouvoir porter les vêtements qu'elle avait commandé sur Internet, elle confiait : "J'ai acheté beaucoup pour pouvoir ne rien mettre de tout ce que j'ai acheté, parce que je me suis vue plus mince que ce que je suis. (...) Moi je suis fatiguée car je n'ai rien à me mettre. Sinon il faut que je refasse une commande en prenant du 38. Avant je mettais du 32/34, donc je me suis dit du 36 ça passe. Ça passe mais c'est au niveau des hanches que ça ne passe plus." Un autre signe que Laura attendrait un nouvel enfant ?