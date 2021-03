Laura Lempika évoque ses nouvelles fesses et révèle avoir commis une belle erreur

Laura Lempika a beaucoup d'autodérision et l'a de nouveau prouvé le 15 mars 2021. Sur Snapchat, la fiancée de Nikola Lozina s'est confiée avec franchise sur sa dernière opération de chirurgie esthétique.

Début mars, Laura Lempika a subi un lipofilling, opération qui consiste à utiliser de la graisse prélevée sur une zone du corps où elle est en excès pour la réinjecter à un autre endroit du corps. Après avoir perdu plus de 15 kilos à la suite de son accouchement, il ne lui restait plus que cinq kilos en trop. Il lui fallait donc un petit coup de pouce pour atteindre son objectif et façonner son corps à son image. Avant de passer sur le billard, la belle brune de 31 ans a prévu le coup en s'achetant de nouveaux habits. Malheureusement pour elle, elle n'a pas pris la bonne taille.

"Mon c** ne rentre pas dedans. Il va y avoir un système de donation. Résultats des courses, j'ai acheté beaucoup pour pouvoir ne rien mettre de tout ce que j'ai acheté, parce que je me suis vue plus mince que ce que je suis. En fait les renvoyer c'est compliqué. Donc je pense que je vais faire un système de donation pour mes proches. Je pense qu'il y en a qui vont être contentes. Mais moi je suis fatiguée car je n'ai rien à me mettre. Sinon il faut que je refasse une commande en prenant du 38. Avant je mettais du 32/34, donc je me suis dit du 36 ça passe. Ca passe mais c'est au niveau des hanches ça ne passe plus. Un peu teubé la fille, gentille mais teubé !", a déclaré Laura Lempika.

C'est le 8 mars que la maman de Zlatan (3 mois) a évoqué pour la première fois son opération de chirurgie esthétique. Après avoir passé trois jours difficile, Laura Lempika a révélé ce qu'elle avait fait. "J'ai eu un oedème. J'ai gonflé par rapport à l'anesthésie du coup c'est très choquant. (...) On m'a enlevé de la graisse. J'ai fait faire les bras, tout le dos, le ventre et j'ai fait réinjecter sur les hanches et un tout petit peu sur les fesses", a-t-elle précisé. Puis, elle n'a pas caché qu'elle souffrait beaucoup depuis, de quoi lui couper l'envie de refaire une opération.