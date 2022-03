"Je ne trouve pas les mots" : Elodie Gossuin pleure la mort d'un proche

Elodie Gossuin n'a jamais caché son côté famille. Mère de quatre enfants, deux paires de jumeaux, l'animatrice radio a toujours priorisé et mis en avant les moments passés avec les siens malgré son travail prenant. A plusieurs reprises, elle a d'ailleurs remercié son mari Bertrand Lacherie d'être aussi présent pour elle et les enfants : "Mon mari s'adapte à mes horaires et est beaucoup père au foyer aussi. Je trouve ça admirable qu'il s'épanouisse en n'ayant pas le 'rôle principal' professionnellement parlant et financièrement parlant", racontait-elle. Bertrand Lacherie a visiblement tout pour lui.

Le 1er juillet, les amoureux fêteront leurs 16 ans de mariage. Leur romance a certes connu des hauts et des bas mais l'amour a permis de tout surmonter. Elodie Gossuin révélait même à Télé Poche en 2019 la manière dont Bertrand Lacherie l'avait séduite : "Nous nous sommes rencontrés en 2003 dans une soirée. C'est drôle parce qu'en me voyant arriver, il a lâché sa coupe de champagne. Comme pour concrétiser ce que certains appellent le coup de foudre. Après, ça a été long avant que nous nous mettions ensemble, car j'aime être séduite. Je n'avais pas envie d'une aventure, il me fallait des preuves d'engagement. Alors, il m'a séduite en imaginant notre mariage. Il me laissait des messages où il détaillait tout. Jusqu'au jour où, sachant qu'il rentrait de voyage, je suis allée le chercher à Roissy". Vingt ans plus tard, le couple est toujours au septième ciel.