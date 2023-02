"Je pensais que j'étais assez fort mais..." : Un ancien membre des Grosses Têtes a perdu deux de ses huit enfants

Derrière sa carrière resplendissante, Jean-Luc Moreau est avant tout un père. Malheureusement, il est aussi un père qui a vécu des drames... D'ordinaire très discret sur sa vie privée, le metteur en scène n'a pas pour habitude de se confier sur les drames qui ont jalonné sa vie. S'il a déjà abordé le sujet dans son livre intitulé J'y étais et publié en 2013 aux éditions Michel Lafon, l'homme de 78 ans a depuis gardé le silence. Mais ce mardi 14 février 2023, face à Jordan de Luxe, il a accepté d'évoquer à nouveau le sujet.

À la tête d'une famille très nombreuse, Jean-Luc Moreau est père de six enfants : David, Romain, Constant, Esther, Camille et Adèle. Mais il était également le papa de deux enfants qui sont décédés. Le grand homme de théâtre est devenu père de jumeaux nés prématurément et l'un d'eux n'a malheureusement pas survécu... "J'ai perdu le frère de Romain, qui lui est vivant. C'était des jumeaux et l'un d'eux est mort", a-t-il confirmé avant de revenir sur la perte de sa petite fille, bien plus récente. "C'était il y a maintenant huit ans. Elle n'était pas bien formée et il a fallu s'en séparer...", s'est-il souvenu avec tristesse.

Je me suis mis à craquer

Pour surmonter ces drames, Jean-Luc Moreau a tenté de se réfugier dans le travail, en vain. "J'ai cru que j'allais pouvoir avaler toutes ces informations dramatiques en me plongeant dans le travail et un jour à la radio, j'étais interviewé et puis, je ne sais pas pourquoi on est venu sur ce sujet. C'était quelques mois après le drame et là je me suis mis à craquer... On a même pas pu continuer l'émission", a-t-il raconté face à un Jordan de Luxe très surpris.

Aujourd'hui, avec le recul, Jean-Luc Moreau affirme qu'il aurait dû suivre une thérapie et encourage ceux qui vivent des drames similaires à passer le cap. "Je me suis rendu compte que j'avais commis l'erreur de ne pas travailler sur cette douleur et de penser que j'étais assez fort. (...) Je crois qu'il faut se faire suivre", a-t-il lâché.

Au quotidien, l'ancien membre des Grosses Têtes doit aussi vivre avec le handicap de son fils Romain. "En grandissant il a su transformer son handicap et le positiver. Il m'a apporté énormément de force. (...) Je me suis rendu compte que lui qui était handicapé était finalement plus solide, plus volontaire, plus courageux que moi... et à le voir vivre, égoïstement il me faisait du bien", a-t-il conclu. Un père on ne peut plus fier !