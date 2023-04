"Je peux être radin" : Franck Dubosc, proche de ses sous... Et c'est pire avec ses enfants !

Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Franck Dubosc que l'humoriste et comédien de 59 ans roule sur l'or. Il n'est certes pas à plaindre mais comme il le dit si bien, si le compte en banque est rempli c'est parce qu'il y fait plutôt attention. Dans l'émission Télématin de ce vendredi 7 avril, Franck Dubosc est venue faire la promotion du film 10 jours encore sans maman de Ludovic Bernard, en salles le 12 avril prochain. Dans cette comédie, il est Antoine, papa licencié de 4 enfants, dont un voyage de son épouse le pousse à se retrouver de nouveau seul pendant plusieurs jours avec sa progéniture.

Venu vendre la sortie prochaine du film, dans lequel il est aussi question d'un séjour dans la riche station de ski de Courchevel, Franck Dubosc a été questionné sur son rapport à l'argent. Et autant dire que malgré la célébrité et les succès des films dans lesquels il a joué et qu'il a pu réaliser, l'acteur a su garder les pieds sur terre : "Je viens d'un milieu où on avait pas beaucoup d'argent donc j'ai toujours peur de pas avoir assez, a-t-il fait savoir à Damien Thévenot. J'ai assez mais j'ai peur de pas avoir assez alors je peux être radin pour certaines choses."

Ce côté pince est néanmoins modéré sur d'autres : "Il y a d'autres choses où je vais dépenser parce que je n'ai pas la notion. (...) Mais je fais attention." Il a même confié que depuis qu'il était devenu papa de Raphaël, 13 ans et Milhan, 10 ans, c'était presque encore pire : "Maintenant que j'ai des enfants, c'est pire. Parce que chaque fois que je dépense, je me dis que je prends sur leur héritage. Il ne faut pas se dire ça, jamais !"

C'est trop difficile

A l'image de son personnage, Franck Dubosc s'est-il déjà retrouvé en solo avec ses deux garçons ? La réponse est oui ! Danièle, la maman qu'il a épousée en 2009, a eu elle aussi l'occasion de partir tranquille en vacances, sans mari ni enfants. Une absence proche de l'enfer à en croire Franck Dubosc : "Ils sont que 2, j'ai l'impression qu'ils sont 8. (...) Ma femme est partie une semaine. Elle m'avait tout préparé, Whatsapp des mamans, les horaires... J'ai tenu 2 jours." Désemparé par la situation, il a même fait appel à sa belle-mère pourtant à des milliers de kilomètres de chez eux : "J'ai appelé à la rescousse ma belle-mère, elle a pris un Beyrouth-Liban. Parce que j'étais dépassé, c'est trop difficile. On doit pouvoir y arriver mais quand on se plaint les papas, on trouve ça mignon, alors qu'une maman, on ne va pas la plaindre alors qu'elle a le droit !" Une bien triste vérité !