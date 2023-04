Diaporama : "Je peux être radin" : Franck Dubosc, proche de ses sous... Et c'est pire avec ses enfants !

1 / 16 Franck Dubosc a fait une révélation sur le plateau de "Télématin" Extrait de "Télématin" avec Franck Dubosc © France 2

2 / 16 S'il n'est pas à plaindre en termes de salaire, il n'est pas pour autant très dépensier ! Franck Dubosc - Première du film "Alibi.com 2" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 6 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 16 Il se qualifie même de radin : " J'ai assez mais j'ai peur de pas avoir assez alors je peux être radin pour certaines choses." Exclusif - Franck Dubosc - Backstage - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi" dans le cadre du gala de l'association "Tout le monde chante contre le cancer" présentée par J.Anthony au Dôme de Paris, et diffusée le 4 janvier sur W9. Le 22 novembre 2022 © Coadic Guirec-Christophe Clovis / Bestimage En ce tout début d'année 2023, et pour la 12ème année consécutive, des animateurs, humoristes et comédiens vont monter sur scène pour relever des défis aux côtés des plus grands chanteurs français. Ils vous s'unir pour donner des ailes à l'association TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER. Chaque année, ce sont plus de mille actions réalisées grâce à elle dans les hôpitaux, pour améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles. Cette année encore, au cours d'un gala exceptionnel au dôme de paris, animateurs et artistes de tous horizons vont offrir un moment magique aux enfants. Les humoristes F.Dubosc, F.Peyre, A.Vizorek, la journaliste K.G.Thuram, les comédiens B.Putzulu et N.Marquay, les animateurs E.Gossuin, L.Maistret, E.Moulet, le chorégraphe K.Ouali et bien d'autres, joueront le jeu pour la bonne cause et notre plus grand plaisir © BestImage, Coadic Guirec/ Christophe Clovis / Bestimage

4 / 16 Et apparemment, ce petit côté pince s'est accentué avec la paternité Exclusif - Franck Dubosc et sa femme Danièle - Dîner de charité Breitling à la Samaritaine pour l'association "Premiers de Cordée" à Paris le 14 novembre 2022. L'associationPremiers de Cordée propose des animations sportives auprès des enfants hospitalisés. ADN de l'association depuis sa création, ce programme comprend de nombreuses actions pour initier un maximum d'enfants malades et/ou en situation de handicap à la pratique sportive. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

5 / 16 "Maintenant que j'ai des enfants, c'est pire. Parce que chaque fois que je dépense, je me dis que je prends sur leur héritage. Il ne faut pas se dire ça, jamais !" Franck Dubosc - People en tribunes du match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Reims" (1-1) au Parc des Princes à Paris le 29 janvier 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 16 Un papa prêt à tout pour assurer un avenir décent à ses enfants Raphaël, 13 ans, et Milhan, 10 ans Franck Dubosc - Photocall du film "10 jours sans maman" de L.Bernard lors de la 26ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, le 18 janvier 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

7 / 16 Franck Dubosc pour le film "10 jours encore sans maman" - Photocall lors de la 26ème édition du festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 17 janvier 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

8 / 16 Exclusif - Franck Dubosc - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au Studio Gabriel, présentée par M.Drucker, et diffusée sur France 3, de 13h30 à 15h, le 28 août © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage

9 / 16 Franck Dubosc - Triomphe ce week-end pour les deux représentations Parisiennes du Grand Bleu en Ciné-concert au Palais des Congrès à Paris le 25 septembre 2022. De nombreuses personnalités sont venues applaudir É.serra et ses musiciens. Actuellement en Tournée dans toute la France. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

10 / 16 Aure Atika, Franck Dubosc pour le film "10 jours encore sans maman" - Photocall lors de la 26ème édition du festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 17 janvier 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

11 / 16 Franck Dubosc - Photocall du film "Rumba la vie" lors du 15ème Festival du Film Francophone d'Angoulême. Le 24 août 2022 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

12 / 16 Franck Dubosc pour le film "10 jours encore sans maman" - Photocall lors de la 26ème édition du festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 17 janvier 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

13 / 16 Exclusif - Abi et Franck Dubosc chantent "Regardez moi" - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi" dans le cadre du gala de l'association "Tout le monde chante contre le cancer" présentée par J.Anthony au Dôme de Paris, et diffusée le 4 janvier sur W9. Le 22 novembre 2022 © Christophe Clovis-Coadic Guirec / Bestimage En ce tout début d'année 2023, et pour la 12ème année consécutive, des animateurs, humoristes et comédiens vont monter sur scène pour relever des défis aux côtés des plus grands chanteurs français. Ils vous s'unir pour donner des ailes à l'association TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER. Chaque année, ce sont plus de mille actions réalisées grâce à elle dans les hôpitaux, pour améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles. Cette année encore, au cours d'un gala exceptionnel au dôme de paris, animateurs et artistes de tous horizons vont offrir un moment magique aux enfants. Les humoristes F.Dubosc, F.Peyre, A.Vizorek, la journaliste K.G.Thuram, les comédiens B.Putzulu et N.Marquay, les animateurs E.Gossuin, L.Maistret, E.Moulet, le chorégraphe K.Ouali et bien d'autres, joueront le jeu pour la bonne cause et notre plus grand plaisir © BestImage, Clovis-Guirec/Bestimage

14 / 16 Franck Dubosc et sa femme Danièle - Première du film "Alibi.com 2" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 6 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

15 / 16 Exclusif - Franck Dubosc - Backstage - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi" dans le cadre du gala de l'association "Tout le monde chante contre le cancer" présentée par J.Anthony au Dôme de Paris, et diffusée le 4 janvier sur W9. Le 22 novembre 2022 © Coadic Guirec-Christophe Clovis / Bestimage En ce tout début d'année 2023, et pour la 12ème année consécutive, des animateurs, humoristes et comédiens vont monter sur scène pour relever des défis aux côtés des plus grands chanteurs français. Ils vous s'unir pour donner des ailes à l'association TOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER. Chaque année, ce sont plus de mille actions réalisées grâce à elle dans les hôpitaux, pour améliorer le quotidien des enfants malades et de leurs familles. Cette année encore, au cours d'un gala exceptionnel au dôme de paris, animateurs et artistes de tous horizons vont offrir un moment magique aux enfants. Les humoristes F.Dubosc, F.Peyre, A.Vizorek, la journaliste K.G.Thuram, les comédiens B.Putzulu et N.Marquay, les animateurs E.Gossuin, L.Maistret, E.Moulet, le chorégraphe K.Ouali et bien d'autres, joueront le jeu pour la bonne cause et notre plus grand plaisir © BestImage, Coadic Guirec/ Christophe Clovis / Bestimage