"Une fois, ma femme est partie..." : Franck Dubosc à bout, sa belle-mère a traversé des milliers de km pour l'aider

10 jours encore sans maman sortira en salles le 12 avril prochain. Il s'agit de la suite de 10 jours sans maman. Une série de films dans laquelle Franck Dubosc incarne un père contraint de s'occuper de ses 4 enfants lorsque sa femme l'abandonne pendant quelques jours, l'obligeant ainsi à tenir la maison. Ce jeudi 6 avril, l'acteur 59 ans s'est déplacé jusqu'au plateau de C à Vous pour venir faire la promotion de ce long-métrage. Il s'est alors exprimé sur le sujet du film, révélant ainsi avoir déjà vécu cette situation dans la vraie vie.

"Une fois, ma femme est partie, juste après le tournage du premier. Elle est partie une semaine faire un rallye. Elle m'a tout écrit, l'adresse WhatsApp des mamans, les horaires du football... Tout ! La cantine, le machin, le truc... J'ai tenu 2 jours ! J'ai appelé ma belle-mère qui est venue du Liban à la rescousse ! Et là, à partir du troisième jour, ça a été", a-t-il raconté à Anne-Elisabeth Lemoine, de quoi beaucoup l'amuser.

Dans la foulée, la star de Camping a tenu à faire l'éloge de toutes ces femmes qui savent entretenir une maison et une famille : "Vous êtes des déesses, les femmes sont indispensables ! La meilleure partie de moi, ce sont vous...". A noter que juste avant de raconter son anecdote, Franck Dubosc venait de répondre à la maman d'Arthur et Vasco qui venait de lui demander s'il assumerait le statut d'homme au foyer.

J'ai tout de suite flashé

"Oui. Je l'assumerais face aux autres, de le dire, je trouve qu'il y a même plutôt de quoi en être fier. Sans flagornerie ni rien. Mais je serais incapable de le faire", avait-il expliqué à l'animatrice, avant donc de lui donner un exemple avec ce jour où sa femme est partie faire un rallye et qu'il s'est retrouvé totalement dépassé par la situation. Pour rappel, et aux dernières nouvelles, l'acteur est marié depuis plusieurs années à Danièle, la femme de ses enfants Raphaël et Milhan.

Au cours d'une interview pour l'émission Une ambition intime présentée par Karine Le Marchand sur M6, sa dulcinée s'était confiée sur les circonstances de leur rencontre à Monaco : "Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, mais j'ai tout de suite flashé. Je le voyais comme ça, sur scène, un beau gosse, avec ses pommettes, qui souriait timidement etc, et je me disais : 'Comment il peut faire ce métier en me paraissant si timide ?' J'ai tout de suite vu une personne hyper sensible, hyper simple, hyper humble en fait". De belles confidences !