Franck Dubosc marié à Danièle : le comédien "plus réticent" à une union avant des enfants

Franck Dubosc a fait chavirer le coeur de plusieurs fans au cours de sa carrière. Tempes grisonnantes, humour à toute épreuve et regard azur, le comédien, qui fête ses 59 ans ce lundi 7 novembre, est doté de nombreux atouts de séduction. Loin de profiter de son statut d'idole, Franck Dubosc ne multiplie pas les conquêtes dans sa vie. Loin des caméras, des plateaux de tournage et de la scène, la star de Camping coule des jours heureux dans les bras de Danièle, une franco-libanaise dont il est éperdument amoureux et à qui il a dit 'oui' en 2009. Treize ans plus tard, l'amour est toujours au rendez-vous malgré le manque d'évidence des débuts.

Au cours d'une interview pour l'émission Une ambition intime présentée par Karine Le Marchand sur M6, Danièle Dubosc s'était confiée sur les circonstances de sa rencontre à Monaco avec son futur mari qu'elle n'imaginait pas du tout ainsi à l'époque : "Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, mais j'ai tout de suite flashé, racontait-elle à l'animatrice. Je le voyais comme ça, sur scène, un beau gosse, avec ses pommettes, qui souriait timidement etc, et je me disais : 'Comment il peut faire ce métier en me paraissant si timide ?' J'ai tout de suite vu une personne hyper sensible, hyper simple, hyper humble en fait."

Par amour pour Danièle, Franck Dubosc est allé au-delà de ses craintes concernant le mariage. Lui qui pensait au pire avant même d'avoir passé la bague au doigt de sa douce a fini par changer d'avis : "Nous voulons un bébé, mais ma compagne souhaite se marier d'abord. Moi, je suis plus réti­cent. Je suis comme tous les hommes, quand on me dit 'mariage', je pense d'abord à 'Et si on divorce ?'. Mais, s'il faut le faire, je me marie­rai car je ne suis pas non plus si buté" racontait-il à Gala. Il ne l'a jamais regretté puisque treize ans plus tard, l'aventure se poursuit et l'acteur ne tarit pas d'éloges à l'égard de son épouse : "Ma femme me calme, m'apaise. Elle m'a aidé à m'aimer un peu plus. Dès le premier regard, elle a compris qui se cachait derrière le masque." Mariés depuis plus d'une décennie, Franck Dubosc et Danièle sont devenus les heureux parents de Raphaël, 12 ans, et Milhan, 10 ans. Des garçons qu'il évoque rarement mais à qui il voue un amour sans faille.