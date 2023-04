Diaporama : "Une fois, ma femme est partie..." : Franck Dubosc à bout, sa belle-mère a traversé des milliers de km pour l'aider

1 / 15 Franck Dubosc, "C à Vous". © C à Vous

"10 jours encore sans maman" sortira en salles le 12 avril prochain. Il s'agit de la suite de " 10 jours sans maman" . Franck Dubosc - Première du film "Alibi.com 2" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 6 février 2023.

Une série de films dans laquelle Franck Dubosc incarne un père contraint de s'occuper de ses 4 enfants lorsque sa femme l'abandonne pendant quelques jours, l'obligeant ainsi à tenir la maison. Franck Dubosc et sa femme Danièle - Première du film "Alibi.com 2" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 6 février 2023.

Ce jeudi 6 avril, l'acteur 59 ans s'est déplacé jusqu'au plateau de "C à Vous" pour venir faire la promotion de ce long-métrage. Franck Dubosc - People en tribunes du match de Ligue 1 Uber Eats "PSG contre Reims" (1-1) au Parc des Princes à Paris le 29 janvier 2023.

Il s'est alors exprimé sur le sujet du film, révélant ainsi avoir déjà vécu cette situation dans la vraie vie. Franck Dubosc pour le film "10 jours sans maman" - Photocall lors de la 26ème édition du festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 17 janvier 2023.

" Une fois, ma femme est partie, juste après le tournage du premier. Elle est partie une semaine faire un rallye (...) J'ai tenu 2 jours ! J'ai appelé ma belle-mère qui est venue du Liban à la rescousse ! Et là, à partir du troisième jour, ça a été ", a-t-il raconté Franck Dubosc et sa femme Danièle - Première du film "Alibi.com 2" au cinéma Le Grand Rex à Paris le 6 février 2023.

Dans la foulée, la star de Camping a tenu à faire l'éloge de toutes ces femmes qui savent entretenir une maison et une famille : " Vous êtes des déesses, les femmes sont indispensables ! La meilleure partie de moi, ce sont vous... " Franck Dubosc - Photocall du film "10 jours sans maman" de L.Bernard lors de la 26ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, le 18 janvier 2023.

