"Je pleurais un jour sur deux" : Juju Fitcats honnête sur sa fausse rupture avec Tibo in Shape

Derrière les pseudos et les tutos de pancakes à la banane, Juju Fitcats est une personne à part entière avec une histoire difficile. Elle raconte son anorexie exacerbée par sa mère, le harcèlement, les réseaux sociaux et la confiance en soi dans son deuxième et dernier livre, Sans Filtre (ed. Solar). C'est à cette occasion qu'elle a rencontré Libération pour un portrait paru le mardi 12 octobre 2021.

L'influenceuse, de son vrai nom Justine Becattini, 26 ans, raconte sa vie à Albi avec son compagnon Thibaud, plus connu sous le pseudo de Tibo in Shape. C'est en remportant le concours de Miss Shape, organisé par le youtubeur pour que ses abonnés choisissent sa nouvelle copine, qu'ils se sont rencontrés. "De 15 000 abonnés, je suis passée à plus de 100 000 en une nuit !", se souvient-elle.

Souvent très critiquée sur les réseaux sociaux, Juju Fitcats explique ne pas être d'accord avec toutes les propositions de son homme, notamment lorsqu'il véhicule des clichés sexistes dans leurs vidéos. "Mon féminisme évolue. Parfois, je refuse les idées que Thibaud me propose. D'autres fois, je me dis : 'C'est juste un sketch'. Derrière ses airs de macho à l'écran, c'est un nounours dans la vraie vie !", défend-elle.

En revanche, Juju Fitcats garde un souvenir aigre-doux de cette histoire de fausse séparation et de clashs interposés, soigneusement mis en scène par Tibo in Shape. "Un million de personnes regardaient mes stories. D'habitude, je suis entre 200 000 et 400 000 (...) Thibaud avait eu toutes les idées, même celles des paroles de mon clash. Je pleurais un jour sur deux. Je l'ai supplié pour qu'on abrège le scénario", se souvient-elle auprès de Libération.

En octobre dernier, lorsque le faux clash a eu lieu, Juju et Tibo avaient fait une vidéo pour clarifier la situation. "C'est rigolo mais au bout d'un moment, c'est difficile. On reste des humains et c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas des choses qui nous affectent. Ce n'est pas parce qu'il y a la barrière de l'écran qu'on ne peut pas être touché par certains propos qu'on reçoit", relevait-elle sur YouTube.