Tibo InShape et Juju Fitcats séparés ? Tout sur leur étrange clash

Après avoir contracté le coronavirus, voilà que Tibo InShape et Juju Fitcats sont à nouveau au plus mal... ou presque. Tout a commencé avec la publication de messages cryptiques sur les réseaux sociaux ce week-end. "Je suis pas trop en story avec Juju en ce moment, car c'est un peu compliqué", écrivait le youtubeur en story Instagram. Confirmant à moitié les rumeurs de séparation, Tibo InShape devient presque méchant avec sa moitié. "En vrai, soyons honnêtes... Juju Fitcats, sans moi, elle n'aurait jamais été connue", a-t-il tweeté le 16 octobre dernier.

En 2017, Tibo InShape avait lancé un concours auprès de ses abonnés afin d'élire la première "Miss Shape", qui deviendrait sa nouvelle petite amie. C'est finalement Juju Fitcats qui avait été "élue" par les internautes. Elle est devenue au fil du temps une partie importante de sa chaîne, et a même reboosté ses vues. "Ah d'accord. Alors en vrai, soyons honnêtes... grâce à qui t'as relancé les vues d'ta chaîne YouTube ?", a-t-elle répondu.

À ce stade, la majorité de leurs fans s'en étaient doutés : et si ce clash était une supercherie ? Prêts à tout pour le buzz, Tibo InShape et Juju Fitcats sont bien du genre à monter un tel piège à leurs abonnés. "Je ne vous crois tellement pas", a même osé commenter Fabien Olicard. Petit à petit, on comprend qu'une série de vidéos a été prévue sur leur "clash" supposé. "Maintenant, je vous avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi Tibo a décidé de m'attaquer gratuitement sur Twitter. Incompréhension totale. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à me laisser faire. (...) On se retrouve dimanche sur YouTube, j'ai pas mal de choses à vous dire", avait déclaré la youtubeuse sur Instagram.

Un clash calculé ?

Depuis, et alors que certains s'attendaient à une vidéo à coeur ouvert sur leur rupture, Juju Fitcats a publié une vidéo, intitulée Clash Tibo InShape. Une vidéo qui chiffre déjà 3,2 millions de vues et n°1 des tendances en France sur la plateforme. Un clip de musique urbaine tourné, chanté et monté avec pas mal de moyens, publié à seulement 24 heures du début de leur brouille. Voilà un élément qui a convaincu les internautes. "Donc des gens y croient ? Vous allez me dire que c'est pas préparé ?", "Par contre, ça se voit à 50 km que c'est pour faire le buzz", "Mais c'est pas une blague ? Le clip et tout ça c'est sérieux ?", "Jolie mise en scène", "Quand les gens auront compris que c'est du fake tout ça...", s'étonnent les internautes en section commentaires.