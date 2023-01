"Je suis complètement cinglé" : Michel Boujenah révèle son addiction inattendue

Avec son phrasé inimitable, Michel Boujenah répand généreusement sa bonne humeur et sa douceur à chaque intervention qu'il fait pour la promotion de son spectacle Adieu les magnifiques, un show qui se joue au théâtre de la Madeleine jusqu'au 5 mars. Il avait rendez-vous sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine pour C à vous sur France 5 le 24 janvier 2023. L'occasion pour lui de revenir sur une confidence surprenante...

Michel Boujenah se présente comme "un drogué". C'est ce qu'il dévoile dans C à vous quand Emilie Tran Nguyen lance sa chronique sur un objet qui ferait fureur dans tous les télé-achats, un coussin qui respire vraiment pour faciliter le sommeil. En effet, le comédien et metteur en scène de 70 ans ne résiste pas aux achats compulsifs et est accro aux émissions de télé-shopping : "Je ne suis pas un fan, je suis drogué !"

La présentatrice demande alors à son invité quel genre d'articles surprenants il est capable d'acheter : "Mon voisin dans le sud de la France, c'est Superman. Tout ce qu'il a, c'est bien. C'est insupportable (...) Il m'a montré un truc contre les guêpes et j'ai fait la commande. J'ai commandé dix paquets de 35 pots ! (...) Je suis complètement cinglé." Il a aussi acheté une sorte de tiroir dont il ne se souvient plus de l'utilité et avec la notice en chinois, il ne sait pas quoi en faire. Des anecdotes amusantes mais qui révèlent aussi un vrai trouble, l'oniomanie, c'est-à-dire la manie des achats.

Un trouble qui peut en cache un autre

Un trouble qui pourrait être lié à un autre qui fait souffrir l'artiste père de deux enfants (Joseph et Louise) avec Isabelle Luzet : les problèmes de sommeil. Michel Boujenah est en effet insomniaque, au point qu'il peut s'endormir sur les tournages. Un souci qui avait le don d'insupporter l'un de ses partenaires et ami Richard Anconina. Regardant alors les émissions de shopping quand il n'arrive pas a dormir, il est encore plus enclin à acheter n'importe quoi. Il y a de grandes chances que le héros de Trois hommes et un couffin acquière ce fameux coussin qui respire comme un humain afin de faciliter son sommeil !