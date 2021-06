Michel Boujenah accompagné de sa fille Louise et son compagnon au Festival CINEROMAN

Michel Boujenah a le coeur en fête ! L'acteur franco-tunisien de 68 ans a fait le déplacement, samedi 19 juin, à Nice, à l'occasion du Festival CINEROMAN. Et il n'était pas tout seul ! L'humoriste était accompagné de sa fille Louise, 21 ans, fruit de ses amours avec sa compagne Isabelle Luzet, et du compagnon de cette dernière.

Si on ne savait pas grand chose du jeune homme, le grand sourire de Michel Boujenah face au bonheur de sa grande fille ne laisse pas de place au doute !

Le trio a été pris en photo présents a cet événement cinématographique. Ils se sont rendu à la projection du film Boîte noire de Yann Gozlan, un thriller dans lequel on retrouve André Dussolier, Lou de Laâge et Pierre Niney, tous deux présents au festival.

La séance s'est déroulée au cinéma Pathé Gare du Sud et on a pu y voirNicolas Bedos en compagnie de sa compagne, Pauline Desmonts, mais aussi Elsa Leeb, qui a affiché son ventre arrondi sur le tapis rouge !

Michel Boujenah, sa fille Louise et son compagnon lookés comme jamais !

La belle Louise, aux cheveux châtains foncés et aux yeux bleus, était habillée d'une robe courte bleu ciel et imprimée de petites fleurs. La demoiselle a pris la pose avec les deux hommes de sa vie, n'hésitant pas à serrer tendrement le bras son chéri devant l'objectif des photographes !

Michel Boujenah, lui, était vêtu d'une veste noire décontractée, d'une chemise immaculée, d'un jean et d'une paire de baskets. Lunettes vissées sur le nez, il a posé fièrement à côté du jeune couple, très complice.

Quant au mystérieux compagnon de Louise, dont le nom reste encore inconnu, il était également habillé de manière simple et sobre : chemise bleu imprimée, jean droit noir ceinturé et mocassins à glands. Le garçon aux cheveux longs a affiché son plus beau sourire !

Michel Bounejah, qui a été touché par la Covid, est l'heureux papa de Joseph, 23 ans, qu'il a également eu avec Isabelle, sa femme.