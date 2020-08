Michel Boujenah : Sa grande première à Ramatuelle, avec Charles Berling

Depuis le 28 juillet 2020 et jusqu'au 10 août prochain, la 36e édition du Festival de Ramatuelle remue le Var, à deux pas de Saint-Tropez. Alors que l'événement qui permet de découvrir des pièces de théâtre ou encore des spectacles d'humour se voyait menacer par l'épidémie de coronavirus, la présidente Jacqueline Franjou et le directeur artistique Michel Boujenah ont tout fait pour qu'il ait lieu, comme chaque année depuis 1985, dans le respect évidemment des gestes barrières et du port du masque.

Ce fut d'ailleurs au tour de ce dernier de se mettre en scène lundi 3 août 2020. En effet, le célèbre comédien de 67 ans a eu l'opportunité de présenter la pièce tirée des Lettres de Kressmann Taylor Inconnu à cette adresse, dans laquelle il donne la réplique à Charles Berling. Et ils sont nombreux à être venus applaudir le duo. Les comédiens et la production du spectacle se sont ensuite retrouvés pour partager un traditionnel dîner chez Nathalie Vranken, en charge du marketing de la maison Pommery, et son conjoint, l'homme d'affaires belge Paul-François Vranken, président et CEO de la célèbre maison de champagne.

C'est la première fois, depuis treize ans qu'il est au poste de directeur artistique du Festival, que Michel Boujenah a l'opportunité de monter sur les planches. "Je n'ai pas hésité", a-t-il confié lors d'une interview pour Le Parisien. Dans ce même entretien, l'inoubliable Michel dans Trois hommes et un couffin a souligné la "saveur particulière" qu'a cette édition. "Ce festival sera unique dans le sens où il va accueillir pour la première fois des pièces qui n'ont pas pu être jouées à Paris à cause du Covid-19 ou ont été stoppées en plein démarrage par cet alien (rires). Cela permet de voir des spectacles en avant-première." Une manière également pour celui qui a été touché par le coronavirus, et toute l'équipe de l'événement, de rendre hommage à cette profession qu'ils affectionnent tant : "Pendant le festival, on va tous penser aux théâtres qui sont toujours fermés. On croise les doigts pour une réouverture à la rentrée. Un monde sans spectacles est un monde qui se meurt."

Avant d'être à l'honneur, c'est Jarry qui a pu présenter son show humoristique Titre, sans oublier François Berléand et François-Xavier Demaison qui ont fait sensation sous les yeux de Nagui et Mélanie Page.