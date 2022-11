"Je suis tout le temps en couple" : Guillaume Genton (TPMP) évoque sa nouvelle compagne et ses angoisses... (EXCLU)

Tous les soirs sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), il attire les regards. Il faut dire que son look de modeur ne passe pas inaperçu au milieu de ses camarades chroniqueurs. Devenu l'un des chouchous de Cyril Hanouna, dit Baba, Guillaume Genton s'est rapidement imposé malgré son jeune âge (31 ans) et a désormais le droit à sa propre émission sur Virgin radio. Et son Morning sans filtre cartonne. Pas question pour autant de prendre la grosse tête pour celui qui reconnaît auprès de Purepeople ne pas se considérer comme quelqu'un de connu ou d'exposé. Son métier, c'est la production avant tout.

Guillaume Genton a la tête sur les épaules, et s'il passe le plus clair de son temps à bosser – ne dormant que trois heures par nuit –, il a néanmoins réussi à trouver l'amour. À Purepeople, il a évoqué en exclusivité cette nouvelle idylle, sa vision de l'amour et son ancienne phobie pour le mariage et l'engagement. "Comme ça fait longtemps que j'ai pas habité avec une femme, la décoration laisse à désirer chez moi", avoue-t-il, parlant d'un intérieur "très simple et très épuré". Si celui qui a révélé être ami avec Raymond ne vit pas encore avec l'heureuse élue, c'est parce que cette histoire est encore fraîche. "Je suis en couple, de toute façon moi je suis tout le temps en couple, fait savoir Guillaume Genton. Il y a tout le temps des nouvelles choses qui arrivent. Je suis encore à un stade où voilà ça fait pas très longtemps, donc c'est normal je prends mon temps. Mais j'ai été en couple pendant très longtemps dans le passé, et malheureusement c'est fini."

Enchaîner des histoires, ça servait à rien

Cette histoire passée a été marquée par des fiançailles. Mais le couple n'a pas été jusqu'au mariage, le producteur reconnaît avoir longtemps eu la phobie de l'engagement. "J'avais très longtemps peur de l'engagement, parce que le mariage pour moi c'était la fin d'une première vie, la vie de célibataire, une certaine liberté, confie-t-il. J'avais du mal avec ce concept, je suis resté très longtemps avec quelqu'un et j'ai failli me marier, mais je me suis pas marié. Et aujourd'hui j'ai 31 ans, donc j'ai pris conscience de certaines choses, et je suis plus à l'aise avec ça maintenant parce que j'ai compris qu'enchaîner des histoires ça servait à rien, que personne n'en ressortait content et satisfait."

Une crise d'angoisse au mariage ?

S'il n'est pas très fan du mariage c'est que Guillaume Genton est également un grand timide, qui craint de faire une crise d'angoisse. "Après le mariage en soi, comme je suis quelqu'un de très timide, déjà être le centre de l'attention pendant une journée, c'est un enfer, déclare le chouchou de Baba. Les émissions ça me dérange pas parce que j'aime ça faire des émissions, mais moi un discours devant dix personnes c'est une tannée. La dernière fois j'ai dû faire un discours chez Virgin Radio, j'ai fait une crise d'angoisse, il y avait quinze personnes, donc moi le mariage, arriver, danser – vous connaissez mes talents en danse, c'est un drame –, se retrouver devant tout le monde, faire un discours, je peux pas. Si je me marie, je pense il y aura deux personnes et peut-être mes chiens qui ne me jugeront pas." Une union en petit comité donc. À suivre.

Propos recueillis par Ari Guardiola. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.