"On a été en boîte, il était horrible !" : Guillaume Genton révèle son amitié avec un chroniqueur de TPMP (EXCLU)

Il a su rapidement s'imposer comme l'un des chroniqueurs phares de l'aventure Touche pas à mon poste. Chouchou de Cyril Hanouna, dit Baba, Guillaume Genton a su se faire sa place, malgré son jeune âge. Ses looks toujours à la pointe de la mode font beaucoup parler et son avis bien tranché lui vaut d'être clivant. À tel point que le producteur a désormais sa propre émission sur Virgin, tous les matins. Très discret sur sa vie privée, il l'est encore plus sur les réseaux sociaux, où il ne partage quasiment rien.

Mais alors qui est-il vraiment ? Purepeople est allé à la rencontre de Guillaume Genton pour en savoir plus. S'il n'aime pas évoquer ses conquêtes, d'autant plus lorsqu'elles sont célèbres, il nous a quand même révélé deux indices supplémentaires à propos d'une ex-petite amie. "Une fille qui était animatrice il y a quelques années, que vous connaissez", avait-il notamment confié à Cyril Hanouna à propos d'elle. Celui qui a fait ses premiers pas à la radio à Rennes lorsqu'il avait à peine 13 ans a également été en couple avec une ancienne candidate de Secret Story, Cindy Lopes.

On a été en boîte ensemble. Il était horrible

Si sa sexualité fait l'objet de tant de rumeurs, Guillaume Genton s'en moque mais regrette simplement les attaques homophobes qui pullulent sur les réseaux sociaux. Quid de ses relations amicales ? Purepeople lui a demandé avec lequel des chroniqueurs il s'entend le mieux. Et la réponse est sans équivoque : "Raymond" ! "Raymond, c'est vraiment mon pote, explique l'animateur du Morning sans filtre. En apparence, on est complètement différents. On a fait plein de restos ensemble, on a même été en boîte ensemble alors que je vais jamais en boîte." "Les gens ils hallucinent de nous voir ensemble parce qu'on n'a rien à voir sur le papier, mais on se kiffe de ouf, on est partis en vacances ensemble cet été", ajoute Guillaume Genton.

Elle ressemblait à quoi cette soirée ? Le chroniqueur de Touche pas à mon poste nous donne plus de détails. Le duo a été en soirée au Pacha à Louveciennes, apprend-on. "C'était magnifique, il était horrible, s'amuse Guillaume Genton. Depuis, je l'appelle l'abominable homme de Louveciennes. Il est atroce !" Une soirée qui donc du être mémorable pour Guillaume et Raymond. Des soirées en revanche, il ne semble pas près d'en passer avec Danielle Moreau, chroniqueuse avec laquelle il s'entend le moins. "Pour le coup, on n'a vraiment rien à voir, admet-il. Elle est très sympa mais c'est vrai qu'on n'a moins d'affinités."

