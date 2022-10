Guillaume Genton, son aventure avec une célèbre et belle animatrice : une amie de Cyril Hanouna

Vendredi 15 octobre 2022, des chroniqueurs de Touche pas à mon poste se sont confiés sur leur vie privée et certains ont admis avoir été très proches de personnes célèbres.

Guillaume Genton, que l'on peut entendre aussi tous les matins sur Virgin Radio, n'a d'ailleurs pas eu de mal à s'étendre sur la question (savoir s'il avait déjà "emballé" une personne célèbre) : "Moi oui, avec une fille qui était animatrice il y a quelques années, que vous connaissez." Il s'adressait à Cyril Hanouna qui, au départ, ne voyait pas du tout à qui Guillaume Genton faisait allusion. Alors pour l'aider un peu, le blond a continué : "Mais si, vous la connaissez, c'est une amie à vous."

Et la mémoire de l'animateur lui est visiblement revenue puisqu'il a lâché : "Ah ouii ! Je l'adore ! (...) Elle est très sympa, c'est une très belle personne." Forcément, les autres chroniqueurs ne voulaient qu'une chose : tenter de savoir de qui il s'agissait. "On ne peut pas avoir plus d'informations ?", a alors demandé une chroniqueuse. Et la réponse à été très claire : pas question d'en savoir plus.

Néanmoins, Cyril Hanouna a fait savoir que cette mystérieuse animatrice faisait partie "du giron" de la bande de Touche pas à mon poste. "Vous n'avez qu'à chercher", a-t-il ajouté. Pour Bernard Montiel, il pouvait être question de Laurie Cholewa. Une hypothèse vite balayée. Et quand Gilles Verdez a demandé à juste connaître le prénom de la mystérieuse dame, Cyril Hanouna l'a envoyé bouler en donnant tout de même, et peut-être malgré lui, un autre indice : "Si je vous donne le prénom vous avez tout. C'est comme si tu dis je cherche un animateur, tu dis Nagui... si je te donne le prénom je te donne le nom." On n'en saura donc pas plus à part qu'elle "est belle". Mystère donc même si certains internautes ont imaginé, sans aucun fondement, qu'il pouvait s'agir d'Enora Malagré ou Delphine Wespiser.

Aujourd'hui, ce que l'on sait de la vie amoureuse de Guillaume Genton c'est qu'il est en couple avec une femme et se dit "rangé". On sait aussi qu'il a vécu une relation "passionnelle de six mois" avec Jordan Deluxe et a également été en couple avec une ancienne candidate de Secret Story : Cindy Lopes.